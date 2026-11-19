Documentul, publicat integral de agenția oficială chineză Xinhua, cuprinde patru puncte referitoare la reformarea Organizației Națiunilor Unite, stabilitatea aprovizionării cu produse petroliere, jurisdicția Curții Penale Internaționale și reducerea riscurilor nucleare.

Intitulat „Declarația șefilor de stat ai Chinei, Rusiei și Statelor Unite pentru pace”, documentul consemnează angajamentul celor trei lideri de a menține stabilitatea strategică și securitatea internațională.

Potrivit textului, Donald Trump și Vladimir Putin au mulțumit Chinei pentru organizarea summitului, descris drept o reuniune trilaterală istorică.

„Cei trei șefi de stat au avut un schimb aprofundat de opinii asupra situației internaționale actuale și s-au angajat să mențină stabilitatea strategică și securitatea internațională”, se arată în declarație.

SUA, Rusia și China cer reformarea Organizației Națiunilor Unite

Primul punct al documentului vizează funcționarea Organizației Națiunilor Unite.

În calitate de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, cele trei state și-au asumat un angajament privind reformarea organizației, astfel încât aceasta să poată răspunde mai eficient provocărilor internaționale.

„În calitate de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, China, Rusia și Statele Unite s-au angajat să reformeze ONU, astfel încât organizația să poată răspunde mai eficient provocărilor globale și să fie în concordanță cu misiunea sa fundamentală de menținere a păcii și securității internaționale”, precizează declarația.

Cele trei puteri vor să crească producția și oferta de produse petroliere rafinate

Al doilea punct al declarației se referă la securitatea energetică și la stabilitatea aprovizionării cu produse petroliere.

„Cele trei țări intenționează să crească producția și oferta de produse petroliere rafinate, în beneficiul tuturor națiunilor. Ele au reafirmat importanța unor fluxuri energetice stabile”, se arată în document.

Tema securității energetice fusese evocată și de Vladimir Putin la începutul reuniunii, când liderul rus a afirmat că discuțiile ar trebui să includă relațiile globale și regionale, precum și aprovizionarea cu energie.

Poziție comună privind Curtea Penală Internațională și imunitatea oficialilor de stat

Unul dintre cele mai sensibile puncte ale declarației privește Curtea Penală Internațională (CPI) și exercitarea jurisdicției de către instanțele internaționale.

„Cei trei șefi de stat au recunoscut că principiul consimțământului statelor și respectarea imunităților oficialilor de stat sunt de o importanță primordială și au convenit că instanța penală internațională și alte organisme similare nu trebuie să abuzeze de jurisdicția lor”, se arată în textul publicat de agenția chineză.

Formularea intervine după ce Donald Trump a declarat, în timpul reuniunii trilaterale: „Curtea Penală Internațională a scăpat de sub control”, potrivit Reuters.

Poziția comună are o semnificație aparte în condițiile în care CPI a emis, în martie 2023, un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin, pentru presupusa crimă de război constând în deportarea și transferarea ilegală a unor copii ucraineni din teritoriile ocupate către Rusia.

Mandatul rămâne în vigoare. Statele Unite și China nu sunt părți la Statutul de la Roma, tratatul care a înființat Curtea Penală Internațională.

Declarația trilaterală nu anunță retragerea mandatului și nu stabilește vreo măsură juridică privind situația președintelui rus.

„Un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată”

Ultimul punct al documentului privește prevenirea unui conflict nuclear și limitarea proliferării armelor nucleare.

„Cei trei șefi de stat au reafirmat că un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată. Cele trei țări vor desfășura un dialog privind reducerea riscurilor nucleare și prevenirea proliferării armelor nucleare”, se precizează în declarația comună.

Angajamentul vine după ce, în timpul discuțiilor de la Shenzhen, Xi Jinping a afirmat că trebuie depuse toate eforturile pentru prevenirea unui război nuclear și a pledat pentru eliminarea completă a armelor nucleare.

La rândul său, Donald Trump a susținut că Statele Unite, Rusia și China sunt într-o poziție privilegiată pentru a discuta reducerea arsenalelor nucleare, dar a recunoscut dificultatea unui asemenea proces.

Reuniunea s-a desfășurat după expirarea, în februarie 2026, a tratatului New START, ultimul acord major de control al armamentului nuclear dintre Washington și Moscova.

Deși documentul anunță deschiderea unui dialog pentru reducerea riscurilor nucleare, acesta nu stabilește limite concrete pentru arsenalele celor trei state și nici un mecanism de verificare.

Nicio prevedere explicită privind războiul din Ucraina

Declarația a fost publicată după încheierea reuniunii trilaterale de la Shenzhen, care a durat aproximativ o oră și jumătate, depășind intervalul de o oră programat inițial.

În timpul discuțiilor, Vladimir Putin afirmase că Rusia, Statele Unite și China au interese convergente în soluționarea conflictelor internaționale, inclusiv a războiului din Ucraina, și o responsabilitate comună pentru menținerea păcii și securității.

Cu toate acestea, documentul final nu conține nicio referire explicită la Ucraina, nu prezintă o propunere de încetare a focului și nu stabilește condiții pentru eventuale negocieri de pace.

Declarația comună se concentrează, în schimb, asupra celor patru domenii de cooperare și poziționare politică agreate de cele trei puteri.