Acordul a fost susținut de 109 parlamentari danezi, fără niciun vot împotrivă, potrivit Reuters. Înțelegerea fusese semnată în septembrie de Statele Unite, Danemarca și Groenlanda, după luni de dispute provocate de declarațiile lui Trump privind preluarea controlului asupra insulei arctice. Parlamentul Groenlandei ratificase deja documentul la începutul lunii noiembrie.

Ce primesc Statele Unite prin acordul privind Groenlanda

Washingtonul obține posibilitatea de a-și extinde infrastructura militară într-una dintre cele mai importante regiuni strategice ale Arcticii. Acordul permite inclusiv instalarea unor componente ale sistemului „Golden Dome”, proiectul de apărare antirachetă promovat de Donald Trump. Groenlanda găzduiește deja cea mai nordică bază militară americană. Poziția sa geografică, între Europa și America de Nord, o transformă într-un punct important pentru supravegherea și apărarea spațiului aerian nord-atlantic.

One hundred and nine to ZERO. That’s how Denmark’s parliament voted today on American bases and Trump’s Golden Dome missile shield on Greenland. Not one vote against. Greenland’s own parliament went first, sixteen to nothing. Mette Frederiksen, Denmark’s prime minister, called Trump’s claim on Greenland „absurd” in January. She called it absurd in 2019 too. Her parliament just ratified it. Every one of them. I read the agreement. Article XI, page seven: „This Agreement does not have an end date.” Two new American defense areas, one in the south of the island and one in the northeast. No country outside NATO gets to put a base there. If Greenland ever goes independent, the deal goes with it. It never needed a vote in the US Senate. It takes effect the day Copenhagen sends Washington a note saying so. Trump, last month, doing the voice of his critics: „Oh, he’s not going to get it.” Then, in his own: „We got it.” Absurd is what they call it right up until they vote for it. 💎 — Jewels Jones ® (@JewelsJonesLive) November 19, 2026

Insula este considerată valoroasă și datorită resurselor sale minerale, inclusiv materiilor prime strategice. Extinderea prezenței militare americane nu presupune însă transferul suveranității. Acordul recunoaște în continuare autoritatea Danemarcei și dreptul locuitorilor Groenlandei de a-și decide propriul viitor.

Criza diplomatică provocată de Trump

În ianuarie, relațiile dintre Washington și Copenhaga s-au deteriorat după ce Trump a refuzat să excludă folosirea presiunii economice sau chiar a forței militare pentru a obține controlul asupra Groenlandei. Declarațiile au provocat îngrijorare în NATO, în condițiile în care Danemarca este membră a alianței, iar Groenlanda este un teritoriu autonom aflat în componența Regatului Danemarcei.

Negocierile ulterioare au dus la compromisul semnat în septembrie: o prezență militară americană mai puternică, fără modificarea statutului politic al insulei. Prin votul de joi, Danemarca a finalizat procedura parlamentară. Acordul va intra în vigoare după ce Ministerul danez de Externe va transmite Washingtonului notificarea diplomatică privind încheierea formalităților. Nu este necesar un vot în Senatul Statelor Unite.

Experții avertizează că disputa nu s-a încheiat

Deși acordul a primit sprijinul tuturor parlamentarilor danezi care au votat, unii specialiști consideră că acesta ar putea deschide noi discuții despre influența americană în Groenlanda. „Există numeroase indicii că acesta nu este un sfârșit, ci mai degrabă un început”, a declarat Mikkel Vedby Rasmussen, profesor de științe politice la Universitatea din Copenhaga, citat de Reuters.

Potrivit acestuia, Statele Unite ar putea folosi noul cadru de cooperare pentru a solicita un rol mai important în deciziile legate de securitate și de exploatarea unor resurse strategice. Alți experți consideră însă că înțelegerea nu oferă Washingtonului drepturi militare cu mult mai extinse decât cele existente. Următorul pas este transmiterea notificării oficiale de către Danemarca, care va permite intrarea în vigoare a acordului.