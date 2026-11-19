Armata israeliană a anunțat joi, încheierea unei operațiuni terestre lansate cu o zi înainte într-o zonă din centrul Gazei aflată sub controlul Hamas, o incursiune rară de la intrarea în vigoare a armistițiului, care a provocat noi strămutări de populație, relatează Le Figaro.

„Operațiunea s-a încheiat”, a declarat armata. COGAT, organismul israelian responsabil pentru afacerile civile din teritoriile palestiniene, a specificat într-un comunicat că palestinienii se pot deplasa din nou liber în zonele în care a avut loc incursiunea, în apropierea taberelor de refugiați al-Bureij și Nuseirat.