Activiştii americani solicită emiterea unor mandate de arestare pe numele Trump şi Rubio

Membrii unei organizații civice și avocați internaționali specializați în drepturile omului au solicitat oficial, miercuri, Curții Penale Internaționale (CPI) să îi investigheze pe președintele Donald Trump, pe secretarul de stat Marco Rubio și pe alți înalți oficiali americani pentru „complicitate la genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise de Israel în Gaza”.

Ce spun activiștii despre Trump și Rubio

Organizația „Taxpayer Alliance Against Genocide” (TAAG) a explicat, într-un comunicat, că a transmis Biroului Procurorului CPI de la Haga „declarații sub jurământ” ale unor medici care au lucrat în Gaza, mărturii ale unor martori oculari, depoziții ale unor avertizori de integritate, probe video și documente privind sprijinul militar, financiar, diplomatic și politic acordat Israelului de către SUA.

„Dreptul internațional rămâne ultimul instrument pașnic de care dispunem pentru a înfrunta nedreptatea și a deschide calea spre viitor”, a declarat Francesca Albanese, raportor special al ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Haga după depunerea sesizării.

„Instrumentele juridice există. Ceea ce lipsește este curajul politic de a le folosi”, a adăugat ea, conform Anadolu.

Potrivit grupului, sesizarea include mărturiile lui Feroze Sidhwa, un chirurg traumatolog american care a lucrat în Gaza în două rânduri, și ale lui David McIntosh, fost manager în cadrul „Gaza Humanitarian Foundation”.

CPI nu s-a pronunțat încă asupra acestor acuzații. Depunerea unei sesizări la procuror nu înseamnă automat că instanța va deschide o anchetă sau va emite mandate de arestare.

Americanii resping jurisdicția CPI

Autoritățile din SUA resping jurisdicția instanței CPI asupra cetățenilor americani și israelieni. Israelul a respins acuzațiile de genocid în Gaza.

În noiembrie 2024, instanța a emis mandate de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și al fostului ministru al Apărării, Yoav Gallant, în legătură cu acțiunile lor în Gaza.

În luna iulie, Rubio a declarat că administrația va „demonta” instanța, „cărămidă cu cărămidă, dacă va fi nevoie”. Washingtonul a impus sancțiuni împotriva judecătorilor și procurorilor CPI, precum și împotriva lui Albanese, din cauza unor acțiuni pe care le-a calificat drept „ilegitime și nefondate”, îndreptate împotriva SUA și a Israelului.