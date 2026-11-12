Umilitor. SUA ar putea pierde statutul internațional de țară fără rujeolă

Experți internaționali în domeniul sănătății se întâlnesc săptămâna aceasta la Washington, D.C., pentru a stabili care dintre țările din regiunea America se confruntă cu o transmitere endemică a rujeolei. Potrivit Al Jazeera, rezultatul ar putea determina dacă Statele Unite, Mexicul și Guatemala își păstrează statutul de țări fără rujeolă. Certificarea atestă faptul că virusul nu s-a răspândit necontrolat la nivel național timp de cel puțin 12 luni.

Comisia Regională de Monitorizare și Reverificare (RVC) din cadrul Organizației Panamericane a Sănătății (PAHO) și-a început marți conferința anuală pentru a evalua situația fiecărei țări. Conferința se va încheia vineri. Analiza are loc în contextul unei creșteri accentuate a virusului în regiunea America. De exemplu, Statele Unite se confruntă cu cea mai amplă și mai letală epidemie de rujeolă din ultimii aproape 30 de ani. SUA dețin statutul de țară fără rujeolă încă din anul 2000, însă riscă să-l piardă în acest an.

Comisia va examina rapoartele transmise de toate cele 35 de state membre ale PAHO, acordând o atenție deosebită țărilor în care au fost raportate epidemii prelungite.

În 2016, regiunea America a devenit prima din lume care a eliminat transmiterea endemică a rujeolei, în urma unor campanii de vaccinare desfășurate pe parcursul a zeci de ani. Pentru evaluarea din acest an, comisia analizează date epidemiologice din 2025 și din prima jumătate a anului 2026.

Ce țări ar putea pierde statutul de eliminare a bolii în acest an

SUA, Mexicul, Guatemala, Peru și Bolivia se află în situația de a pierde statutul de țară fără rujeolă. Canada și-a pierdut statutul în luna noiembrie a anului trecut.

Statele Unite, care au eliminat transmiterea endemică a rujeolei în anul 2000, se confruntă cu epidemii persistente încă din ianuarie 2025. De asemenea, Mexicul a raportat o transmitere prelungită a virusului. PAHO a raportat 57.666 de cazuri confirmate de rujeolă în 17 țări și teritorii din regiunea America, în perioada ianuarie – octombrie 2026.

Anunțul oficial al comisiei este așteptat la începutul săptămânii viitoare, după încheierea conferinței de la Washington.

Ce se întâmplă dacă SUA își pierd statutul

Experții sunt de părere că SUA își vor pierde statutul de țară fără rujeolă. Deși pierderea statutului nu atrage consecințe imediate, specialiștii din domeniu consideră că o astfel de situație ar fi umilitoare.

Efectele pe termen lung includ o presiune mai mare asupra sistemelor de sănătate publică, acestea fiind nevoite să aloce resurse pentru identificarea infecțiilor, depistarea contacților, efectuarea analizelor de laborator, izolarea pacienților și organizarea campaniilor de vaccinare.