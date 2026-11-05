Val de amenințări cu bombă în Europa: 18 zboruri vizate într-o singură zi. Experții suspectează un „act deliberat”

Zboruri redirecționate și avioane escortate de aeronave militare

Printre cursele afectate se numără un zbor Aer Lingus de la Dublin la Roma, redirecționat către baza militară Evreux din Franța, potrivit CBS News.

Cei 151 de pasageri și șase membri ai echipajului au coborât în siguranță, iar specialiștii au verificat aeronava.

Un avion Finnair care zbura de la Helsinki la Roma a fost escortat de un avion de vânătoare italian. Aeroportul din Roma a suspendat zborurile timp de 30 de minute.

Un zbor Wizz Air de la Milano la Varșovia a fost redirecționat către Viena, în timp ce o altă aeronavă a companiei, cu destinația București, a aterizat în siguranță după ce a fost vizată de o amenințare.

Alte incidente au vizat zboruri LOT către Bruxelles, trei aeronave Ryanair cu destinația Bulgaria, patru curse către Praga și alte zboruri care urmau să aterizeze la Milano și Madrid.

În Bulgaria, trei avioane Ryanair au efectuat aterizări de urgență. În Cehia, toate cele patru aeronave vizate au aterizat și au fost verificate.

Autoritățile nu au descoperit explozibili sau obiecte suspecte la bordul aeronavelor verificate.

Amenințările de joi vin după ce cel puțin alte șapte zboruri din Europa au primit alerte similare la începutul săptămânii. Unele mesaje au fost transmise companiilor aeriene prin e-mail.

Alarme false, dar la o scară neobișnuită

Guvernul britanic a calificat drept alarme false incidentele care au vizat aproximativ șapte zboruri la începutul săptămânii.

Expertul în securitatea transportului aerian Paul Mason a declarat pentru BBC că seria de amenințări este neobișnuită, întrucât astfel de incidente nu sunt frecvente.

„Pare că au fost formulate într-un mod credibil, vizând o gamă largă de companii aeriene. Asta mi-ar sugera că este vorba despre un act foarte deliberat, comis de un actor obișnuit, mai degrabă decât despre o serie de apeluri rău intenționate, fără legătură între ele”, a spus expertul.

Nicio persoană sau organizație nu și-a revendicat responsabilitatea, iar autoritățile nu au confirmat existența unei legături între amenințări.

Incidentele au loc în contextul îngrijorărilor privind operațiunile de sabotaj atribuite unor actori statali, în special Rusia și Iran.

Europa, tot mai expusă războiului hibrid

În octombrie, șeful serviciului britanic de informații interne MI5, Ken McCallum, a avertizat că amenințările la adresa securității europene sunt în creștere și vizează nu doar instituții guvernamentale, ci și oameni, companii și comunități.

„Rusia rămâne principalul agresor”, a declarat acesta, avertizând că serviciile militare și de informații rusești își intensifică operațiunile de război hibrid, fără să depășească pragul care ar declanșa Articolul 5 al NATO.

În această săptămână, Polonia a lansat o operațiune amplă de securitate la frontiera cu exclava rusă Kaliningrad, după observarea unor activități suspecte.

Totodată, mai multe țări europene s-au confruntat cu atacuri cibernetice asupra sistemelor frigorifice ale unor lanțuri de magazine, dar și asupra unor bănci de sânge din Franța.

Experți citați anterior de CBS News au avertizat că Rusia și Iranul încearcă să recruteze infractori pentru operațiuni de sabotaj în Europa, uneori în schimbul unor sume mici de bani.

Șeful MI6 a declarat că Iranul folosește intermediari din lumea criminalității pentru a intimida opozanți, organizații media iraniene și obiective israeliene din Europa.

O parte dintre atacurile de acest tip au fost revendicate de gruparea Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), despre care autoritățile britanice susțin că are legături directe cu Forța Quds, structura de elită a Gardienilor Revoluției din Iran.

Joi, eurodeputatul irlandez Barry Andrews a făcut referire la avionul Aer Lingus redirecționat către Franța și a avertizat asupra amenințărilor de securitate cu care se confruntă Irlanda, înaintea unui summit european programat săptămâna viitoare la Dublin.