Prima pagină » Știri externe » Atac masiv cu drone în regiunea Moscova. Peste 80 de aparate au fost doborâte, iar patru aeroporturi au fost închise

Atac masiv cu drone în regiunea Moscova. Peste 80 de aparate au fost doborâte, iar patru aeroporturi au fost închise

Un atac masiv cu drone asupra regiunii Moscova a avut loc în noaptea de luni spre marți. Autoritățile au anunțat că patru aeroporturi au fost închise.
Atac masiv cu drone în regiunea Moscova. Peste 80 de aparate au fost doborâte, iar patru aeroporturi au fost închise
Cosmin Pirv
06 oct. 2026, 05:19, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

The Kyiv Independent scrie că dronele ucrainene au lovit regiunea Moscova într-un atac masiv, în timp ce sistemele de apărare aeriană din regiune sunt mobilizate.

Dronele ar fi pătruns în regiune din diferite direcții și în mai multe valuri.

Jurnaliștii ucraineni notează că nu este încă clar dacă au fost lovite ținte în timpul atacului.

Agenția rusă Interfax anunță că numărul dronelor care au ajuns în regiunea Moscova a depășit 80.

Autoritățile anunțaseră inițial că au doborât în noaptea de luni spre marți 57 de drone.

Ulterior, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că au fost doborâte încă 24 de drone care se îndreptau spre capitală.

„La locul prăbușirii resturilor lucrează specialiști ai serviciilor de urgență”, a scris Sobianin pe rețelele de socializare.

Potrivit jurnaliștilor, aeroporturile din capitală – Vnukovo, Domodedovo, Șeremetievo și Žukovski – sunt închise.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Putea să fie adversarul României în Liga Națiunilor, dar a ales viața de nomad » A vizitat deja 130 de țări: de la Siria, la misterioasa Socotra
GSP.ro
Luca Niculescu, primele declarații după ce a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Cancan
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
CSID
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor