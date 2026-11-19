Vladimir Putin a avertizat joi că Rusia va riposta pentru atacurile ucrainene asupra podului din Crimeea, promițând represalii „chiar mai dureroase decât cele aplicate de regimul de la Kiev podului”, potrivit Le Figaro. Podul care leagă teritoriul rus de peninsula Crimeea, anexat de Moscova în 2014, o infrastructură extrem de simbolică pentru Kremlin, a fost lovit de trei ori în această săptămână de Ucraina.

Președintele rus a susținut, de asemenea, că a invitat oficiali europeni la discuții la Moscova înainte de posibila lor participare la discuții directe privind soluționarea războiului din Ucraina.

Oficiali europeni, invitați la Moscova

„Prin canale diplomatice, i-am invitat pe europeni să vină la Moscova. Și după aceea vom decide în ce format vom continua negocierile”, a declarat Vladimir Putin din Shenzhen, China, după întâlnirea sa cu liderul chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump.

Președintele rus a declarat în cele din urmă că Moscova nu poate accepta posibilitatea unei cooperări militare între Ucraina și Europa în cadrul unui acord care vizează încheierea războiului de aproape cinci ani. „Orice formă de cooperare militară pune, evident, o problemă ”, a declarat el.