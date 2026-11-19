„Este unul dintre cei mai buni din fotbal. Nici nu pot exprima în cuvinte cât de mult îl admir. Este genul de om, genul de antrenor, care face lumea fotbalului nostru un loc mai bun”, a declarat Guardiola pentru revista Bundesliga, într-un interviu care urmează să fie publicat vineri, potrivit dpa.

Guardiola, care a câștigat 12 titluri cu Barcelona, Bayern München și Manchester City, precum și trei trofee ale Ligii Campionilor, două cu Barca și unul cu City, a felicitat Federația Germană de Fotbal pentru numirea lui Klopp, după rezultatul dezastruos de la Campionatul Mondial și plecarea lui Julian Nagelsmann.

Guardiola a descris această decizie drept „cea mai bună posibilă”.

„Are carismă, este un comunicator extraordinar. Cred că, sub conducerea sa, Germania va reuși să își revină, că echipa va fi privită din nou într-o altă lumină, că bucuria va reveni și că suporterii vor fi din nou mândri de echipa lor”, a spus Guardiola.

Guardiola a evitat să se pronunțe asupra șanselor Germaniei de a câștiga Euro 2028.

Klopp și Guardiola se cunosc foarte bine, după ce au fost adversari atât în Bundesliga, unde germanul antrena Borussia Dortmund, iar spaniolul o pregătea pe Bayern München, cât și în Premier League, când Klopp era la Liverpool, iar Guardiola la Manchester City.

„Am impresia că am jucat împotriva lui Jürgen de un milion de ori. Cu siguranță m-a învins de mai multe ori decât l-am învins eu și am învățat câte ceva din fiecare dintre acele meciuri. Astăzi pot spune că Jürgen Klopp a fost cel mai mare rival al meu și cel mai dificil adversar din cariera mea de până acum”, a mai declarat Guardiola.