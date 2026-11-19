„Real Madrid C.F. și Aurélien Tchouaméni au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului jucătorului, până la 30 iunie 2032”, a transmis gruparea madrilenă într-un comunicat oficial.

În vârstă de 26 de ani, internaționalul francez a ajuns la Real Madrid în vara anului 2022, de la AS Monaco, pentru aproximativ 80 de milioane de euro. De atunci, a disputat 205 meciuri în tricoul formației madrilene și a câștigat opt trofee.

Palmaresul său alături de Real Madrid cuprinde o Ligă a Campionilor, două Cupe Mondiale ale Cluburilor, două Supercupe ale Europei, un titlu în campionatul Spaniei, o Cupă a Regelui și o Supercupă a Spaniei.

Un jucător important și pentru naționala Franței

Tchouaméni este și unul dintre oamenii de bază ai reprezentativei Franței, pentru care a adunat 50 de selecții.

Mijlocașul a câștigat Liga Națiunilor în 2021, alături de naționala pregătită atunci de Didier Deschamps.

Prelungirea contractului vine într-un moment în care Tchouaméni traversează și o perioadă cu probleme medicale. Mijlocașul a părăsit cantonamentul naționalei Franței pe 10 noiembrie, după ce a acuzat dureri la adductorul drept, în aceeași zonă care îi provocase probleme și la Cupa Mondială din vara acestui an.

Francezul a ratat patru meciuri în actualul sezon, dar a revenit la antrenamentele pe teren joi. Prezența sa în lot pentru partida cu Celta Vigo, programată sâmbătă, rămâne însă incertă, clubul urmând să evalueze evoluția recuperării sale.