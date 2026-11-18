Mijlocașul ofensiv spaniol, în vârstă de 38 de ani, și-a anunțat retragerea printr-un videoclip emoționant publicat pe rețelele de socializare, în care a transmis un mesaj de mulțumire sportului care i-a marcat întreaga viață.

„Uneori, să iubești înseamnă să știi să renunți… Mulțumesc, fotbalule!”, a scris Mata în mesajul prin care și-a anunțat decizia.

Fotbalistul a ajuns la nivelul de seniori în 2006, când a început să evolueze pentru Real Madrid Castilla, echipa secundă a formației madrilene. Ulterior, și-a construit o carieră impresionantă, evoluând în campionatele din Spania, Anglia, Turcia, Japonia și Australia.

Printre echipele importante pentru care a jucat se numără Valencia, Chelsea, Manchester United, Galatasaray, Vissel Kobe, Western Sydney Wanderers și Melbourne Victory, ultima formație din cariera sa.

Peste 700 de meciuri și un palmares impresionant

Juan Mata se retrage după o carieră de aproximativ 20 de ani, în care a disputat peste 700 de meciuri, a marcat 158 de goluri și a oferit 175 de pase decisive.

Cel mai important capitol al carierei sale la nivel de club a fost perioada petrecută în Anglia, unde a câștigat Liga Campionilor și două trofee Europa League. Cu Chelsea a cucerit Liga Campionilor în 2012 și Europa League în 2013, iar alături de Manchester United a câștigat Europa League în 2017.

Palmaresul său mai cuprinde două Cupe ale Angliei (FA Cup), o Cupă a Ligii Angliei, o Supercupă a Angliei, Cupa Spaniei cu Valencia, precum și titluri de campion în Turcia și Japonia.

În tricoul naționalei Spaniei, Mata a trăit unele dintre cele mai importante momente ale carierei. A făcut parte din generația care a câștigat Campionatul Mondial din 2010 și Campionatul European din 2012. De asemenea, a cucerit titlurile europene la categoriile de tineret U19 și U21 și a participat la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012.

Pentru prima reprezentativă a Spaniei, mijlocașul a adunat 41 de selecții.

Ultimul sezon, unul dintre cele mai bune la nivel individual

Mata și-a încheiat cariera după o experiență reușită în Australia, la Melbourne Victory. În sezonul 2025-2026, spaniolul a marcat cinci goluri și a oferit 13 pase decisive, contribuind la calificarea echipei în fazele eliminatorii ale campionatului.

Prestațiile sale i-au adus mai multe distincții individuale, printre care Johnny Warren Medal, premiul acordat celui mai bun jucător din A-League, Victory Medal și eToro Playmaker of the Year. A fost inclus și în echipa sezonului din campionatul australian.

În septembrie 2026, Mata anunțase deja că nu va continua ca jucător la Melbourne Victory. Miercuri, acesta a anunțat retragerea definitivă din fotbal.

Despărțirea de fotbalul profesionist nu înseamnă însă și îndepărtarea sa de sport. Spaniolul a devenit acționar al clubului australian și va ocupa funcția de președinte al comitetului de fotbal al lui Melbourne Victory, urmând să se implice în dezvoltarea organizației.

„Nu voi înceta niciodată să fiu fotbalist”

În mesajul de retragere, fostul internațional spaniol a vorbit despre pasiunea care l-a însoțit de-a lungul întregii cariere.

„Au fost atât de mulți ani datorită bucuriei pe care mi-a oferit-o acest joc. Mă trezeam în fiecare dimineață cu dorința de a mă antrena și de a juca, fie pe stadioane extraordinare precum Old Trafford, Stamford Bridge sau Mestalla, fie la începuturile mele, pe terenul de la Juventud Estadio, care devenea o adevărată mlaștină în fiecare iarnă. Cred că această pasiune este fundamentală pentru orice lucru din viață”, a transmis Mata.

Spaniolul a amintit și de proiectul caritabil Common Goal, pe care l-a cofondat în perioada petrecută la Manchester United. Inițiativa îi încurajează pe fotbaliști, antrenori și alte personalități din sport să doneze cel puțin 1% din veniturile lor pentru proiecte sociale.

„Cu timpul, mi-am dat seama că fotbalul nu înseamnă doar să lovești o minge. Pe măsură ce am crescut, am călătorit și am trăit în diferite țări, am înțeles importanța sportului în general și a fotbalului în special pentru schimbarea vieții oamenilor”, a explicat fostul mijlocaș.

„Poate că nu mai joc fotbal profesionist, dar nu voi înceta niciodată să fiu fotbalist”, a încheiat el.