Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!”, difuzată de postul ITV.

Fostul căpitan al naționalei Angliei, Wayne Rooney, a recunoscut că cele mai mari regrete ale sale sunt legate de greșelile făcute în afara terenului și de momentele importante petrecute departe de familie din cauza consumului de alcool, relatează The Independent.

Unul dintre cele mai dificile momente pentru Rooney a fost atunci când fiul său cel mare l-a găsit adormit pe o masă de biliard, după o seară în care consumase alcool chiar acasă. Episodul a reprezentat un semnal de alarmă pentru fostul fotbalist și l-a făcut să reflecteze asupra impactului pe care comportamentul său îl avea asupra celor dragi.

Șase luni fără alcool

Rooney a dezvăluit că nu a mai consumat alcool de șase luni și s-a declarat recunoscător pentru faptul că familia sa a rămas unită, în ciuda perioadelor dificile prin care a trecut.

Fostul atacant a vorbit deschis despre regretul de a fi pierdut timp prețios alături de soția sa, Coleen, și de cei patru copii ai lor, subliniind importanța familiei în viața sa.

În vârstă de 41 de ani, Wayne Rooney a abordat și participarea soției sale la emisiunea „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!”. Coleen Rooney a încheiat competiția pe locul al doilea în 2024, iar fostul fotbalist speră ca, de această dată, să obțină un rezultat mai bun decât ea.