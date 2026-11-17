Alimentele bogate în cofeină, zahăr și carbohidrați rafinați te pot ține treaz și îți pot da peste cap ciclul de somn, potrivit nutriționiștilor citați de Health.

Cele 6 alimente de evitat seara

Cofeina. Nu e doar în cafea. Se găsește și în băuturile energizante, în deserturile cu matcha și în ciocolata neagră. Cofeina blochează substanța care ne face somnoroși spre seară, așa că adormim mai greu și dormim mai prost.

Dulciurile. Sucurile, biscuiții și bomboanele cresc brusc zahărul din sânge. La început te pot face somnoros, dar scăderea care urmează te poate trezi în timpul nopții.

Pâinea albă și pastele. Și carbohidrații rafinați ridică rapid zahărul din sânge. Un studiu din 2024 a arătat că persoanele care mănâncă mai ales astfel de carbohidrați au un risc cu 36% mai mare de somn prost.

Mâncarea picantă. Poate agrava arsurile la stomac și refluxul când stai întins și îți poate crește puțin temperatura corpului.

Mâncarea de tip fast-food. Prăjelile, tăițeii instant și alte alimente ultraprocesate se digeră greu, iar noaptea digestia e oricum mai lentă.

Alcoolul. Te ajută să adormi repede, dar pe măsură ce efectul trece, te trezește și îți e greu să adormi la loc.

Dacă sari peste cină

Nici să mergi la culcare flămând nu e o soluție. „Chiar dacă adormi, foamea te poate trezi în timpul nopții”, spune nutriționista Gabrielle Kishner. Sari peste cină și te poți trezi dimineața cu o foame mare, care te împinge să mănânci prea mult.

Specialiștii recomandă o masă ușoară, cu proteine, carbohidrați bogați în fibre și puține grăsimi sănătoase: o felie de pâine integrală cu unt de arahide și banană sau iaurt cu cereale integrale și fructe de pădure.

Legumele cu frunze verzi, nucile, semințele, ouăle, carnea de pasăre și lactatele pot ajuta somnul, la fel ca un ceai de mușețel. Dacă ai mâncat mult sau ceva greu, e bine să aștepți două-trei ore înainte să te culci.