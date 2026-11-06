Cinci obiceiuri de somn recomandate de experți pentru o viață mai lungă. Cum să îți susții sănătatea pe termen lung

Un somn suficient și de calitate este o parte importantă a menținerii sănătății la orice vârstă.

Formarea unor obiceiuri de somn constante vă poate îmbunătăți longevitatea și vă poate proteja sănătatea pe termen lung, notează Health.

Este indicat să vă concentrați pe un somn de cel puțin șapte ore în fiecare noapte. Un somn de șapte până la opt ore pe noapte este asociat cu o mortalitate mai redusă din toate cauzele, precum și cu un risc redus de obezitate, depresie, demență, dar și alte afecțiuni.

De ce e important să te culci și să te trezești la aceeași oră

Culcarea și trezirea constantă la aceeași oră în fiecare zi pot fi chiar mai importante decât durata somnului.

Un studiu amplu, efectuat pe peste 60.000 de persoane, a constatat că o regularitate mai mare a somnului a fost asociată cu un risc de mortalitate din orice cauză cu 20% până la 48% mai mic și a fost un predictor mai puternic al longevității decât durata somnului în sine.

Mișcarea este, de asemenea, unul dintre cei mai importanți predictori ai longevității.

„Creșterea activității fizice în timpul zilei vă poate ajuta să aveți un somn de mai bună calitate, să adormiți mai repede și să aveți un somn mai profund și mai odihnitor”, a spus medicul Jennifer Timmons.

De asemenea, este important să nu mâncați cu două ore înainte de culcare.

Totodată, limitați consumul de cafeină. Cercetările arată că un consum de cafea și alte băuturi cu cofeină chiar și cu șase ore înainte de culcare poate afecta somnul, potrivit sursei citate.

Nu utilizați telefonul cu 60 de minute înainte de culcare

Oprirea dispozitivelor electronice înainte de culcare joacă un rol important în calitatea somnului.

„Ecranele au un efect negativ asupra ritmului circadian și a calității somnului, deoarece lumina albastră emisă de dispozitive poate afecta ritmul circadian și poate suprima producția de melatonină”, a spus Timmons.

Opriți ecranele cu cel puțin o oră înainte de culcare sau cel puțin reduceți intensitatea luminii ecranului.

De asemenea, „conținutul pe care îl consumi pe ecran produce adesea doze rapide de dopamină sau induce stres din cauza unor lucruri precum e-mailurile, ceea ce nu este util pentru relaxare și pentru a avea un somn de calitate”, a mai spus Timmons, potrivit aceleiași surse.