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O „mini-lentilă” creată în laborator ar putea ajuta la combaterea cataractei, una dintre principalele cauze ale orbirii la nivel mondial

Oamenii de știință au descoperit o modalitate de a crea un cristalin uman realist, care ar putea oferi o nouă cale pentru tratamentul cataractei. Această boală oculară este una dintre principalele cauze ale orbirii la nivel mondial.
O „mini-lentilă” creată în laborator ar putea ajuta la combaterea cataractei, una dintre principalele cauze ale orbirii la nivel mondial
imagine ilustrativă/Pexels
Ioana Târziu
06 nov. 2026, 21:10, Ştiinţă-Sănătate
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Cercetătorii de la Universitatea Anglia Ruskin (ARU), în colaborare cu colegii de la Universitatea din Osaka din Japonia și de la Universitatea Cardiff, au creat în laborator „mini-lentile”, folosind celule stem umane pentru prima dată.

Aceste lentile miniaturale seamănă foarte mult cu cristalinul natural din interiorul ochiului uman și ar putea ajuta oamenii de știință să înțeleagă mai bine cum să prevină sau să trateze în cele din urmă cataracta, potrivit Medical Express.

Cataracta, una dintre principalele cauze ale orbirii

Cataracta este una dintre principalele cauze ale pierderii vederii și orbirii.

Se estimează că această boală afectează 94 de milioane de oameni din întreaga lume. În prezent, poate fi tratată doar prin intervenție chirurgicală.

În cadrul studiului, cercetătorii au pornit de la celule stem pluripotente induse umane (iPSC). Acestea sunt celule adulte care au fost reprogramate într-o stare asemănătoare celulelor stem. Apoi, au dezvoltat o metodă de creștere care încuraja celulele să se organizeze în structuri asemănătoare lentilelor.

Oamenii de știință au descoperit, de asemenea, că celulele din aceste mini-lentile ar putea genera noi structuri asemănătoare lentilelor, ceea ce sugerează că sistemul ar putea imita unele dintre procesele regenerative naturale observate în timpul dezvoltării cristalinului.

Un pas important pentru înțelegerea bolilor oculare

„Pe măsură ce tehnologia se dezvoltă, aceste țesuturi cultivate în laborator ne-ar putea ajuta să testăm noi medicamente, să înțelegem mai bine bolile care afectează vederea și ar putea contribui la dezvoltarea viitoarelor tratamente regenerative”, a spus autoarea principală a studiului, Barbara Pierscionek.

„Acesta este un pas important înainte, deoarece este foarte dificil să se obțină și să se studieze țesut de cristalin uman în timp ce acesta este în curs de dezvoltare. Am reușit acum să creștem cu succes în laborator țesut de cristalin uman în miniatură din celule stem și am identificat condițiile necesare pentru ca acesta să semene îndeaproape cu un cristalin uman natural”, a adăugat ea, potrivit sursei citate.

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