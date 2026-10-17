Se stingea pe picioare, dar niciun medic nu știa de ce. Ce a descoperit o ingineră după ce a pus o cameră ascunsă pe birou

Problemele lui Rong Yuan au început în 2017, la scurt timp după ce s-a angajat la firma de inginerie Berkeley Engineering and Research. Îi era rău mai mereu și i-a căzut părul. A ajuns de mai multe ori la urgențe, a mers la specialiști și chiar în China, dar niciun medic nu a putut pune un diagnostic, potrivit postului american ABC7.

„Am început să cred că voi muri”, a povestit femeia.

Într-o zi, mama ei a băut din sticla adusă de la serviciu și a simțit un gust acru. Rong Yuan a cumpărat atunci o cameră ascunsă și a instalat-o pe birou.

Ce a arătat camera

În 2019, imaginile l-au surprins pe colegul ei, David Xu, inginer, în timp ce turna un lichid dintr-un mic recipient alb în sticla ei cu apă. Analizele au arătat că era cadmiu. Concentrația era de aproximativ 3,5 milioane de ori peste limita federală pentru apa potabilă.

Și părinții ei au fost intoxicați, pentru că gătiseră cu apa din sticla adusă de la birou. Testele de sânge au arătat niveluri ridicate de cadmiu la toți trei.

Fără închisoare, iar acum cu cazierul curat

Xu a fost arestat în martie 2019 și acuzat de tentativă de omor cu premeditare și de otrăvire. Dosarul a stagnat patru ani. În 2023, procurorul districtual de atunci a acceptat un acord prin care acuzația de tentativă de omor a fost retrasă. Bărbatul a recunoscut doar otrăvirea și, în martie 2024, a primit doi ani de probațiune, fără închisoare.

A fost obligat să-i plătească victimei 7.058 de dolari, deși aceasta ceruse aproape 500.000. Și-a încheiat probațiunea în martie 2026 și a cerut ștergerea condamnării.

Pe 12 octombrie, un judecător din comitatul Alameda i-a aprobat cererea, deși procurorii s-au opus. Conform legii din California, condamnarea rămâne vizibilă pentru poliție, dar Xu nu mai trebuie să o declare angajatorilor privați.

„Este o a doua șansă de a face rău altor oameni, de a-i transforma în victime”, a spus Rong Yuan.

Femeia susține că încă mai are probleme de sănătate și nu mai poate lucra cu normă întreagă. Tatăl ei a murit de insuficiență cardiacă, fără să fi fost stabilită o legătură cu intoxicația. Rong Yuan spune că nici acum nu știe de ce era în vizorul colegului ei.