Cele mai potrivitre zone din casă pentru bradul de Crăciun sune sudul și sud-estul sufrageriei.

Zona de nord este asociată cu apa. Bradul, care reprezintă lemnul, așezat aici, ar putea crea un dezechilibru.

E bine să așezați decorațiunile de Crăciun în așa fel încât camerele să rămână ordonate și funcționale.

De asemenea, este important să țineți cont de apropierea de radiatoare, șeminee și alte surse de căldură, mai ales dacă se alege un brad natural.

Citiți mai multe despre sfaturile specialiștilor pe Mediafax Italia: