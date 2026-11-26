Un experiment de trei zile realizat săptămâna aceasta într-un cartier din nord-estul capitalei italiene s-ar putea să fi dat roade: negustorii și locuitorii au scos un zgomot asurzitor de la ferestrele lor, simulând strigătele de suferință ale graurilor, sperând să-i descurajeze să se așeze, potrivit Le Figaro.

„Sunt sute de mii. Am avut multe probleme pentru că a trebuit să curățăm străzile încontinuu”, a declarat pentru AFP Matteo Zocchi, adjunctul responsabil cu politicile de mediu pentru cel de-al treilea district administrativ al Romei. „N-a fost niciodată atât de rău în tot orașul”, a spus el. Hipnotice în zbor, dar asurzitoare la apus, aceste păsări sociabile cu penaj pătat coboară din cer la amurg pentru a se cocoța în copaci, producând o mizerie imposibil de ignorat.

Când se întorc în zori pentru a se hrăni pe câmpuri, trotuarele și mașinile rămân acoperite de excremente alunecoase. Locuitorii și trecătorii de pe Viale Jonio, care este în mod special afectată, au început să folosească umbrele pentru a se proteja de această ploaie de excremente.

Roberto Benenato, în vârstă de 29 de ani, care lucrează într-o cofetărie situată sub șirul de platani de pe bulevard, explică faptul că a devenit imposibil să parchezi pe stradă fără să-ți găsești mașina acoperită de găinaț. „Cel mai rău lucru (…) este mirosul oribil de excremente care a existat în ultimele săptămâni, îți intra în nas, în cap, nu puteam respira corect, nu era foarte plăcut”, a adăugat el.

Strategii pentru a alunga graurii

Momentul potrivit este crucial pentru a deranja graurii, deoarece odată ce s-au așezat pe ramuri pentru noapte, nu se mișcă niciun centimetru.

În anii precedenți, autoritățile municipale foloseau doar apelul de urgență pentru a-i ține la distanță.

Însă, având în vedere presupusa creștere a numărului lor în acest an, a trebuit să se implementeze o strategie mai diversificată timp de trei zile din această săptămână, inclusiv raze laser îndreptate către copaci.

Locuitorii și proprietarii de magazine au fost în sfârșit invitați să urmărească transmisiunea în direct a apelurilor de urgență și să-și îndrepte difuzoarele, laptopurile sau telefoanele spre copaci timp de o oră, începând cu ora 16:15.

Pentru Matteo Zocchi, însă, municipalitatea rămâne realistă în ceea ce privește ce se poate face în privința păsărilor, obiectivul fiind pur și simplu „ să scăpăm de ele pentru ca acest cartier să poată respira puțin”. „Nu cred că ne putem aroga dreptul de a le elimina”, a subliniat el.

Graurii se simt mai protejați la Roma

Graurii aleg să petreacă noaptea la Roma, mai degrabă decât în ​​mediul rural deschis, deoarece sunt mai bine protejați de prădători acolo. Dar nimeni nu știe exact câți ajung în Orașul Etern în fiecare an, fie din nordul și estul Europei, fie din alte regiuni ale Italiei.

Un studiu din 2021 realizat de BirdLife International, o coaliție de grupuri pentru protecția păsărilor, a constatat o scădere moderată a populației acestora în întreaga țară.

Potrivit lui Alessandro Montemaggiori, specialist în grauri la Universitatea La Sapienza din Roma, aceștia migrează în capitala Italiei de 80 de ani, iar estimările de acum aproximativ zece ani, care sugerau că existau în jur de un milion de grauri în oraș, ar putea fi acum reduse la jumătate.