Bonus de 30.000 de euro pentru persoanele care acceptă să se mute pe o populară insulă turistică din Marea Mediterană

Autoritățile regionale din insula italiană Sardinia vor să atragă locuitori în special în zonele depopulate. Astfel, persoanele cu vârsta sub 40 de ani care decid să se mute în Sardinia pot primi un bonus de până la 30.000 de euro.

Programul, lansat de autoritățile regionale pentru a combate depopularea insulei se adresează atât angajaților, cât și antreprenorilor sau lucrătorilor independenți. Unele categorii au prioritate la finanțare, primele pe listă fiind cele din domeniul sănătății.

Cererile pot fi depuse până aproape de finalul lunii noiembrie 2026. Pentru implementarea programului în perioada 2026-2028, autoritățile au alocat un buget total de 56 de milioane de euro.

Programul stabilește o serie de condiții și obligații pentru beneficiarii care pot fi italieni și străini. Continuarea pe Mediafax Italia.