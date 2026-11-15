Prima pagină » Life-Inedit » Bonus de 30.000 de euro pentru persoanele care acceptă să se mute pe o populară insulă turistică din Marea Mediterană

Bonus de 30.000 de euro pentru persoanele care acceptă să se mute pe o populară insulă turistică din Marea Mediterană

Persoanele care acceptă să se mute pe o populară insulă turistică din Marea Mediterană pot primi un bonus de 30.000 de euro. Oferta generoasă este făcută de autoritățile din Sardinia. Totuși, cei interesați, inclusiv românii, trebuie să îndeplinească o serie de condiții, iar unele categorii au prioritate.
Bonus de 30.000 de euro pentru persoanele care acceptă să se mute pe o populară insulă turistică din Marea Mediterană
sursa foto: Pexels
Petru Mazilu
15 nov. 2026, 13:17, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Autoritățile regionale din insula italiană Sardinia vor să atragă locuitori în special în zonele depopulate. Astfel, persoanele cu vârsta sub 40 de ani care decid să se mute în Sardinia pot primi un bonus de până la 30.000 de euro.

Programul, lansat de autoritățile regionale pentru a combate depopularea insulei se adresează atât angajaților, cât și antreprenorilor sau lucrătorilor independenți. Unele categorii au prioritate la finanțare, primele pe listă fiind cele din domeniul sănătății.

Cererile pot fi depuse până aproape de finalul lunii noiembrie 2026. Pentru implementarea programului în perioada 2026-2028, autoritățile au alocat un buget total de 56 de milioane de euro.

Programul stabilește o serie de condiții și obligații pentru beneficiarii care pot fi italieni și străini. Continuarea pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
Liga Națiunilor » Portugalia, DEMOLATĂ fără Cristiano Ronaldo!
GSP.ro
Cel mai mare kitsch al anilor ’90. Cât costă acum celebrul ceas de perete pe care îl aveau majoritatea românilor în primul deceniu de după Revoluție
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
Prosport
Emmanuel Macron anunță pregătirea unei forțe multinaționale pentru Ucraina și exerciții militare în Polonia. 42 de țări au aprobat la Dublin
Libertatea
Cât costă minivacanța de 1 Decembrie la munte în 2026. Stațiunile unde găsești cazare de la 906 lei și hotelurile cu prețuri de lux
CSID
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
Promotor