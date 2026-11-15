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Prognoză specială pentru București. Cum va fi vremea duminică și luni

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea duminică și luni în București. Pe scurt, pot să apară reprize de ploaie, de ceață și rafale de vânt.
Prognoză specială pentru București. Cum va fi vremea duminică și luni
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
15 nov. 2026, 12:02, Social
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Prognoza ANM vizează zilele de duminică și luni. Concret, perioada analizată se încheie luni, la ora 20.00. Până luni dimineață, la ora 8.00, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei.

Cerul va fi variabil, mai mult noros în cursul nopții, iar vântul va sufla slab până la moderat. La începutul intervalului va fi ceață. Temperatura maximă va fi de 9…11 grade, iar cea minimă de 2…4 grade, a transmis ANM.

Luni, în intervalul 8.00-20.00, cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade.

În tot intervalul menționat, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de avertizare meteorologică.

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