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Bărbat reținut după apeluri la violență împotriva polițiștilor în fața unui centru de arest

A îndemnat oamenii să ia cu asalt un centru de arest și să bată polițiștii, apoi a cerut violențe împotriva jandarmilor. Un bărbat de 46 de ani a fost reținut de Poliția Capitalei, după mai multe mesaje publicate pe rețelele de socializare.
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Luiza Moldovan
12 nov. 2026, 14:19, Social
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Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Capitalei, fiind cercetat pentru instigare publică în formă continuată, după ce ar fi îndemnat, în mai multe postări pe rețelele de socializare, la acte de violență împotriva polițiștilor și jandarmilor.

Potrivit Poliției Capitalei, bărbatul ar fi transmis, pe 5 noiembrie 2026, un live pe o rețea de socializare, în timp ce se afla în fața unui centru de reținere și arestare preventivă din cadrul Poliției Capitalei.

A îndemnat publicul să forțeze intrarea

În timpul transmisiunii, acesta ar fi îndemnat publicul să pătrundă fără drept în instituție și să agreseze polițiștii, pentru a elibera o persoană aflată în arest preventiv, în baza unei decizii a instanței.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi publicat alte două mesaje, pe 8 și 9 noiembrie, prin care ar fi îndemnat urmăritorii săi să recurgă la violențe împotriva jandarmilor, în contextul unui protest programat pentru 14 noiembrie 2026.

Reținut pentru 24 de ore

Bărbatul a fost identificat și depistat pe 11 noiembrie, cu sprijinul jandarmilor, în apropierea centrului de reținere, în timp ce participa la o acțiune de protest pentru susținerea persoanei deținute în arest preventiv.

În urma probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

Poliția recomandă publicului să nu dea curs instigărilor la violență

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru infracțiunea de instigare publică în formă continuată.

Poliția Capitalei le recomandă cetățenilor să nu distribuie mesaje care promovează violența și să nu dea curs îndemnurilor la comiterea unor fapte antisociale.

Polițiștii subliniază că libertatea de exprimare și dreptul la întrunire trebuie exercitate pașnic, cu respectarea legii și a drepturilor celorlalți.

Aceștia reamintesc că persoanele care observă situații ce pot pune în pericol siguranța publică pot sesiza autoritățile competente, inclusiv prin apelarea numărului de urgență 112.

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