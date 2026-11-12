Percheziții DIICOT la Oil Terminal, Vama Constanța și CEC Bank, într-un dosar cu un prejudiciu colosal. Bugetul de stat, devalizat de evaziunea cu produse petroliere | Printre cei vizați se află și fratele șefului Camerei de Comerț

UPDATE Gabriel Daraban a ajuns deja la sediul DIICOT, unde urmează să fie audiat

Pe lista celor vizați s-ar mai afla vameși din Constanța, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, mai mulți directori de la Oil Terminal și angajați ai CEC Bank.

Printre suspecți ar figura și Florentina Ioanei, care a condus Vama Constanța între 2022 și 2024, potrivit surselor.

UPDATE Cine e Gabriel Daraban

Gabriel Daraban este de 14 ani directorul Oil Terminal și administratorul Global Defense Logistics, firma vizată în dosarul de evaziune și spălare de bani în acordarea asistenței portuare pentru navele NATO, unde DNA a făcut percheziții.

Conform g4media.ro, Gabriel Daraban a fost pasager în zborurile private spre Mykonos cu magistrați (inclusiv doi judecători CCR), afaceriști și politicieni și este fratele lui Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț din România, cel care susține că a plătit avionul privat din banii instituției pe care o conduce.

Nu este primul dosar în care firma este implicată într-un dosar DNA. Societatea mai este acuzată că a mituit un oficial străin pentru a obţine un contract de alimentare cu combustibil a navelor de la Mihail Kogalniceanu.

Conform declarației de avere datată în 23 aprilie din 2024, Daraban are o casă de vacanță cu teren în Spania, cumpărate în 2023, două case de locuit în Constanța, una de vacanță în Slănic Prahova și un apartament în București.

Daraban are și un Maserati Levante, fabricat în 2019.

Daraban are declarate bijuterii de 45.000 de euro (achiziționate între 1990-2020) și tablouri ale unor pictori români în valoare de 10.000 de euro (achiziționate între 1998-1999).

Gabriel Daraban are 906.000 dolari în bancă, 418.000 euro și 127.000 lei.

De la Oil Terminal are un salariu de aproximativ 41.000 de euro pe an, iar de la firma Dynalog Logistics unde este director general încasa 36.700 lei anual, iar soția sa încasa 180.000 anual de la Global Defense Logistics, unde era în 2024 director conforma declarației de avere a lui Gabriel Daraban.

De la Global Defense a declarat că a încasat dividende de peste 3,6 milioane de lei, iar de la Dynalog Logistics aproximativ 108.000 lei.

S-a născut la 22 mai 1974, la Constanța, și este de profesie inginer mecanic. A condus ALDE Constanța, formațiunea înființată de fostul premier Călin Popescu Tăriceanu, partid din partea căruia a candidat la Primăria Constanța în 2020 și în 2019 la europarlamentare.

Patruzeci și șase de mandate de percheziție, în București și în cinci județe: Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Așa arată operațiunea de joi dimineață, care include percheziții DIICOT la Oil Terminal.

Procurorii anchetează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.

Ce spune DIICOT

Gruparea s-a format în 2023, în jurul a patru suspecți, iar ulterior i s-au alăturat și alți membri. A fost coordonată de un suspect care controla mai multe firme prin administratori puși doar formal.

Între furnizorul de motorină și firma care o vindea clienților finali a fost interpusă o societate aflată în insolvență, care emitea facturi pentru livrări fictive. Între decembrie 2023 și august 2025, au fost înregistrate peste 340 de astfel de facturi, de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul din TVA este de circa 33,3 milioane de lei. Gruparea a fost ajutată de un suspect cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice.

Prin șapte firme au fost obținute pe nedrept, prin programele IMM Invest și IMM Invest Plus, credite de peste 41 de milioane de lei. Procurorii spun că mecanismul a fost sprijinit de angajați ai băncii, analiști și membri ai comitetului de credit.

Cea mai mare sumă privește vama. Inspectori vamali și persoane de la operatorul antrepozitului au aplicat nelegal un regim care permitea amânarea plății accizelor și a TVA la import. Astfel a fost amânată încasarea a aproximativ 238,6 milioane de lei. Prejudiciul din încasarea cu întârziere depășește 25 de milioane de lei, din dobânzi și penalități.

Cine ar fi vizat

Potrivit Gândul, printre cei vizați s-ar afla Gabriel Daraban, director comercial la Oil Terminal, o șefă de la CEC Bank și fostul șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța. Presa locală scrie că Daraban și-ar fi dat demisia miercuri, cu o zi înainte de percheziții.

Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Mihai Daraban a fost implicat în vară în scandalul zborului privat spre Mykonos, plătit de Camera de Comerț, la care a participat și judecătorul CCR Cristian Deliorga. Gabriel Daraban administrează și firma Global Defense Logistics, unde DNA a făcut percheziții în octombrie, într-un dosar privind servicii pentru nave militare NATO.

Audierile au loc la sediul central al DIICOT. Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.