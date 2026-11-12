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Captură uriașă. Milioane de țigarete fără timbru, descoperite într-un camion în zona Nădlac

Milioane de țigarete fără timbru au fost găsite într-un camion în zona Nădlac. Transportul de țigarete de contrabandă a fost descoperit de polițiști. Șoferul va fi audiat.
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Petru Mazilu
12 nov. 2026, 04:07, Social
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Incidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi în zona de frontieră Nădlac. Polițiștii au organizat o operațiune și au oprit un camion condus de un sucevean.

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În remorcă a fost descoperită o cantitate uriașă de țigări de contrabandă.

„La data de 11 noiembrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu cei ai Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac, au organizat o acțiune de prindere în flagrant. În jurul orei 22:00, a fost oprit un ansamblu rutier, condus de un bărbat de 40 de ani, din județul Suceava. În urma controlului, în remorcă au fost găsite țigări de contrabandă, în baxuri, fiind estimată o cantitate de aproximativ 4.000.000 de țigarete, netimbrate”, a transmis IPJ Arad.

Șoferul va fi dus la audieri

Bărbatul va fi condus la audieri. Cercetările sunt efectuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, au precizat reprezentanții IPJ.

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