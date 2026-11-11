Prima pagină » Social » O mașină s-a răsturnat pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești. Trei bărbați au fost răniți

O mașină s-a răsturnat pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești. Trei bărbați au fost răniți

O mașină s-a răsturnat în urma unui incident pe autostrada A1 Sibiu-Pitești, într-o porțiune care nu a fost dată încă în folosință. Trei bărbați au ajuns la spital.
O mașină s-a răsturnat pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești. Trei bărbați au fost răniți
Sursa foto: Eduard Vinatoru/Mediafax Foto
Coralia Frigea
11 nov. 2026, 22:59, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un accident s-a produs pe șantierul autostrăzii A1 Sibiu-Pitesti, în apropierea localității Baița. Un autoturism s-a răsturnat, iar, în urma impactului cu solul, trei bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Precizăm că evenimentul s-a produs pe un drum tehnologic, în afara drumurilor deschise circulației publice”, a transmis IPJ Sibiu.

Trei răniți. Intervenția medicilor

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit pentru a acorda îngrijiri medicale celor trei persoane rănite.

Din primele informații, un bărbat, în vârstă de 50 de ani, a suferit un traumatism lombar și a fost transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe din Sibiu, de către echipajul SMURD.

Ceilalți doi au ajuns și ei la spital, însă cu ambulanța.

„La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o ambulanță SAJ, o autospecială de descarcerare și două autospeciale de stingere”, a transmis ISU Sibiu.

Recomandarea video

Două secvențe importante din Justiție în care Nicușor Dan a mințit sau s-a contrazis: Listele negre ale jurnaliștilor și dosarele judecătorilor care acuză abuzuri
G4Media
Dan Șucu, la inaugurarea noii baze: „NU există echipă în România mai respectată decât Rapid!” » Cât îl costă energia electrică pentru o zi la Ștefănești
GSP.ro
Anunț-șoc al unui primar: referendum pentru desprinderea Maramureșului de România. Amenință inclusiv cu proteste de stradă din cauza legii reorganizării teritoriale
Gandul
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6 ore la UPU și primise o rețetă
Cancan
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport
Guvernul pregătește mica ciupeală la taxele pe 2027. PSD insistă cu reducerea TVA la alimente de la 11% la 9%
Libertatea
Pensia încasată de Rică Răducanu la 80 de ani. Ce sumă infimă îi plătește statul român fostului portar de la Rapid?
CSID
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor