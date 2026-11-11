O mașină s-a răsturnat pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești. Trei bărbați au fost răniți

Un accident s-a produs pe șantierul autostrăzii A1 Sibiu-Pitesti, în apropierea localității Baița. Un autoturism s-a răsturnat, iar, în urma impactului cu solul, trei bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Precizăm că evenimentul s-a produs pe un drum tehnologic, în afara drumurilor deschise circulației publice”, a transmis IPJ Sibiu.

Trei răniți. Intervenția medicilor

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit pentru a acorda îngrijiri medicale celor trei persoane rănite.

Din primele informații, un bărbat, în vârstă de 50 de ani, a suferit un traumatism lombar și a fost transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe din Sibiu, de către echipajul SMURD.

Ceilalți doi au ajuns și ei la spital, însă cu ambulanța.

„La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o ambulanță SAJ, o autospecială de descarcerare și două autospeciale de stingere”, a transmis ISU Sibiu.