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Alertă RO-Alert în nordul județului Tulcea. O dronă s-a apropiat de granița României cu Ucraina

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert după ce autoritățile au detectat o dronă care se apropia de granița României cu Ucraina.
Alertă RO-Alert în nordul județului Tulcea. O dronă s-a apropiat de granița României cu Ucraina
Dronă Shahed. Sursa foto: Hepta
Maria Nițu
11 nov. 2026, 21:55, Social
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Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit miercuri seară un mesaj RO-Alert, după ce autoritățile au identificat o dronă care se apropia de granița României cu Ucraina. Oamenii au fost sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea (ISU Tulcea) au anunțat că mesajul a fost transmis după ce Statul Major al Forțelor Aeriene (SMFA) a detectat o țintă în apropierea graniței de nord a României, în zona județului Tulcea.

„În urmă cu câteva minute a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului după ce SMFA a identificat o țintă care se apropie de zona de nord a graniței României cu Ucraina în apropiere de județul Tulcea”, au transmis reprezentanții ISU Tulcea.

Cetățenii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

În cazul în care nu au la dispoziție un astfel de spațiu, oamenii au fost îndemnați să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul transmis populației.

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