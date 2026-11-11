„Nu ne e frică să ne murdărim!” Tinerii din Uricani au ieșit din nou la strâns gunoaie. Malurile Jiului, pline de deșeuri

La capătul Văii Jiului, într-un oraș care a trăit zeci de ani din minerit și care încearcă să-și găsească un nou drum de când minele s-au închis, copiii și tinerii au ales să facă ceva însemnat pentru locul în care trăiesc, după puterea lor: să-l curețe de gunoaie.

Asociația Momârlanii Gospodari a organizat marți o nouă acțiune de ecologizare în orașul Uricani din Hunedoara, de această dată în parteneriat cu unul dintre liceele din oraș. Membrii asociației, elevii și cadrele didactice de la liceul Tehnologic „Retezat”, au strâns împreună deșeurile de pe malurile râului care traversează orașul, dar și din incinta unității de învățământ.

„Jiul curat – Mâini mici, fapte mari!”

Denumită simbolic „Jiul curat – Mâini mici, fapte mari!”, acțiunea a început în incinta liceului tehnologic, unde voluntarii au curățat inclusiv tribunele terenului de fotbal al școlii.

Copiii și tinerii au continuat apoi pe malurile Jiului, de unde au adunat resturile abandonate de oamenii mari. Printre acestea, anvelope uzate, bucăți de plăci ce conțin azbest, fiare ruginite, ambalaje din plastic, sticle, doze de aluminiu, haine vechi și bucăți de materiale de construcții.

„Am curățat incinta școlii și tribunele terenului de fotbal, apoi am trecut la malurile Jiului, unde se adună gunoaiele aruncate de oameni în râu. Ne-a uimit câte feluri de deșeuri am putut găsi pe marginea apei”, a declarat Andi Văgăun, președintele asociației Momârlanii Gospodari.

„Nu ne e frică să ne murdărim!”

„Nu ne e frică să ne murdărim! Dar e trist să vezi câte gunoaie lasă oamenii în locurile astea. Am găsit lucruri pe care nici nu ne imaginam că cineva le-ar putea arunca într-un râu. Noi le-am strâns, dar ne-am dori ca data viitoare să găsim locul mai curat”, a menționat unul dintre voluntarii asociației care a participat la acțiune.

„Un mediu mai curat se construiește prin fapte, nu doar prin vorbe!”, a transmis Andrei Calotă, directorul Liceului Tehnologic „Retezat” din Uricani, care i-a felicitat pe voluntari pentru entuziasm, responsabilitate și spirit civic.

În luna august, tineri, copii și alți voluntari din Uricani au curățat albia pârâului Valomir, din Munții Vâlcan. Printre deșeurile descoperite se numărau bucăți de plăci care conțineau azbest, vată bazaltică și anvelope de camion.

Cantitatea de gunoaie a fost atât de mare, încât voluntarii au umplut trei mașini de teren, fiind nevoie de o autospecială pentru colectarea deșeurilor.