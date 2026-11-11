Alertă de iarnă. Cum intră șoarecii în casă prin găuri cât un creion

O gaură de doar șase milimetri, cât grosimea unui creion, le ajunge. Așa explică un specialist în combaterea dăunătorilor cum intră șoarecii în casă, potrivit postului argentinian Radio Mitre. Pericolul crește odată cu frigul, când rozătoarele caută căldură și mâncare în locuințe.

„Șoarecii pot ajunge să se strecoare prin găuri de șase milimetri”, spune specialistul George Liakopoulos.

Cifra e confirmată și de ghidurile universităților americane, care recomandă astuparea oricărei deschideri mai mari de 0,6 centimetri.

Problema e că șoarecii se înmulțesc foarte repede. O femelă poate avea între cinci și zece rânduri de pui pe an, de obicei câte cinci-șase pui de fiecare dată, potrivit Universității din Missouri. De aceea, câțiva șoareci pot ajunge repede o infestare.

Ce trebuie verificat în casă

Nu e suficient să vă uitați dacă ușile se închid bine. Ferestrele, pereții, țevile, conductele de ventilație și acoperișul pot avea și ele puncte de intrare. Garajul și podul, unde intrăm mai rar, trebuie verificate la fel de atent.

Un semn simplu este lumina care se vede pe sub ușă sau pe lângă tocul ferestrei. Înseamnă că garnitura trebuie reparată sau schimbată. Fisurile și găurile din pereți se pot astupa cu ciment hidraulic sau rășină epoxidică.

Materialul depinde de zonă. Deschiderile mari, cum sunt cele de la porțile de garaj, se pot acoperi cu plasă metalică. Golurile din jurul țevilor și al gurilor de ventilație se umplu cu lână de oțel și apoi cu silicon. Specialiștii de la Universitatea California atrag atenția că lâna de oțel singură e doar o soluție temporară, pentru că poate rugini.

Mai puține ascunzători, mai puțină mâncare

Prevenția începe din curte. Gunoiul nu trebuie lăsat să se adune lângă casă, iar tufișurile și gardurile vii trebuie tunse. Crengile care ating pereții sau ferestrele le oferă șoarecilor un drum direct spre interior.

În casă, coșurile de gunoi trebuie ținute bine închise, iar alimentele, în recipiente ermetice. Firimiturile trebuie strânse, iar mâncarea nu trebuie lăsată pe masă sau prin colțuri. Potrivit Centrelor americane pentru Controlul Bolilor (CDC), cea mai bună prevenție e ca rozătoarele să nu aibă acces la hrană, apă și adăpost.

Atenție și la beci și la pod. O cutie cu provizii uitată acolo poate atrage șoarecii și le poate oferi un loc ferit unde să-și facă cuib.