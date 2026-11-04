Prima pagină » Social » Un poștaș a adunat peste un milion de monede de un cent. Colecția de aproape 3 tone era să-i distrugă locuința

Un poștaș a adunat peste un milion de monede de un cent. Colecția de aproape 3 tone era să-i distrugă locuința

Un poștaș italian era să rămână fără casă din cauza unei pasiuni. El este colecționar de monede de un cent și în ani de zile a reușit să adune peste un milion. Problema a apărut atunci când greutatea colecției i-a fisurat casa.
Un poștaș a adunat peste un milion de monede de un cent. Colecția de aproape 3 tone era să-i distrugă locuința
sursa foto: captură video
Petru Mazilu
04 nov. 2026, 07:22, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un poștaș din Italia a adunat peste 1,17 milioane de monede de un cent, într-o colecție care cântărește nu mai puțin de 2,71 tone.

Pasiunea a început în copilărie, iar meseria l-a ajutat deoarece a primit numeroase monede de la oamenii cu care a intrat în contact.

Totul s-a transformat într-o problemă uriașă atunci când scările casei sale aproape au cedat din cauza greutății colecției.

Monedele au fost depozitate în recipiente de sticlă care au pus o presiune formidabilă asupra structurii imobilului. Continuarea pe Mediafax Italia.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cultul lăcomiei la vârful Justiției: un magistrat de top a obținut în instanță o pensie mai mare decât ultimul salariu, la trei ani după ce legea nu mai permitea acest lucru
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
George Simion urmărește rezultatele alegerilor din SUA în Florida, alături de republicani și comunitatea românească. Ce a postat în urmă cu scurt timp
Gandul
Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu una dintre consilierele sale
Cancan
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Prosport
Firmele și sinecurile familiei Sorinei Docuz, partenera de viață a lui Marcel Ciolacu: funcții bănoase la stat și contractele cu bani publici
Libertatea
Aceasta e cea mai bună băutură care poate ajuta digestia: recomandarea gastroenterologilor pentru un tranzit intestinal mai bun
CSID
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Promotor