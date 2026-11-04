Un poștaș a adunat peste un milion de monede de un cent. Colecția de aproape 3 tone era să-i distrugă locuința

Un poștaș din Italia a adunat peste 1,17 milioane de monede de un cent, într-o colecție care cântărește nu mai puțin de 2,71 tone.

Pasiunea a început în copilărie, iar meseria l-a ajutat deoarece a primit numeroase monede de la oamenii cu care a intrat în contact.

Totul s-a transformat într-o problemă uriașă atunci când scările casei sale aproape au cedat din cauza greutății colecției.

Monedele au fost depozitate în recipiente de sticlă care au pus o presiune formidabilă asupra structurii imobilului. Continuarea pe Mediafax Italia.