Scandalul s-a produs în noaptea de luni spre marți la Petro-Pavlovska Borșciagivka. Potrivit Nexta, totul a început când unul dintre militarii din casa folosită de Garda Națională a reușit să contacteze rudele și să le spună că se simte rău. Apropiații au chemat o ambulanță privată, dar medicii nu au fost lăsați să intre pe proprietate. Ulterior, angajații ambulanței au contactat poliția.

Scandal și teoria conspirației

Imediat, pe rețelele de socializare au apărut diferite informații despre presupuși ostatici. Inițial, Poliția a infirmat informațiile despre 40 de ostatici, despre reținerea ilegală a unor persoane și despre decesul unui om.

Totuși, scandalul s-a amplificat și au apărut declarații despre torturi, bătăi și zeci de ostatici în subsol. Rudele au susținut că militarii se află în stare gravă. O femeie, medic de la ambulanță, s-a așezat în genunchi pe trotuar, cerând să fie lăsată să intre la victime. De asemenea, au apărut informații despre patru bărbați care au avut nevoie de spitalizare.

O mulțime s-a adunat în fața clădirii. Oamenii au încercat să spargă porțile, cerând eliberarea bărbaților din interior. În direcția protestatarilor a fost pulverizată spumă și se pare că au fost folosite gaze lacrimogene. Confruntările au continuat și o mașină de poliție a fost avariată.

Mai mulți lideri militari au sosit la fața locului

La fața locului a sosit comandantul Gărzii Naționale, Alexander Pivnenko. Conform relatărilor de la fața locului, el a explicat că clădirea a fost folosită pentru primirea și înregistrarea temporară a militarilor mobilizați, înainte de a fi trimiși la antrenament. Patru militari, care anterior părăsiseră unitățile în mod ilegal, au fost transferați la un centru medical. Alți 18 de oameni, după spusele sale, se aflau în interior în stare bună.

La clădirea suspectă a ajuns și liderul ucrainean Kirill Budanov. El a vorbit cu oamenii îndemnându-i să plece acasă și a ajutat la îndepărtarea mașinii de poliție avariate, pentru a elibera drumul unui autobuz.

„În clădirea din Petro-Pavlovska Borșciagivka erau reținuți 14 oameni. Dar nu mai sunt ostatici în casă”, a declarat el.

Alte incidente neconfirmate

În jurul scandalului, au apărut și alte incidente neconfirmate. Se pare că un adolescent a fost rănit în timpul confruntărilor. El ar fi fost târât peste gard și apoi ar fi fost găsit în subsol, în stare de șoc.

Totodată, au apărut declarații despre focuri de armă în apropierea casei și despre apariția unor persoane necunoscute cu bâte.