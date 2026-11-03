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Codul roșu de ploi a făcut ravagii în Constanța. Copaci doborâți și gospodării inundate în mai multe localități

Pompierii din județul Constanța au gestionat 12 intervenții în urma fenomenelor meteorologice severe, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00-3 noiembrie, ora 06:00. Mai multe localități au fost afectate de copaci căzuți și gospodării inundate, iar la ora 05:10 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru zonele 23 August, Mangalia și Limanu, în contextul codului roșu de precipitații.
Codul roșu de ploi a făcut ravagii în Constanța. Copaci doborâți și gospodării inundate în mai multe localități
Andrei Rachieru
03 nov. 2026, 08:06, Social
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Potrivit bilanțului transmis de autorități, echipajele au intervenit în mai multe localități din județ, unde ploile abundente au provocat probleme.

Cele mai multe intervenții au vizat copaci căzuți. Astfel, pompierii au acționat pentru îndepărtarea unui copac în Amzacea, a trei copaci în Constanța, a unuia în Mircea Vodă, a unuia în Cobadin și a doi copaci în Costinești.

De asemenea, echipajele au intervenit pentru evacuarea apei din gospodării. O curte a fost inundată în Ciocârlia de Sus, o curte și un garaj în Mangalia, iar o altă curte în Tuzla.

Alte șase situații, monitorizate de autorități

Pe lângă cele 12 intervenții gestionate de pompieri, alte șase situații au fost monitorizate, iar pentru gestionarea acestora a intervenit personalul primăriilor și RAJA.

În Mangalia și Constanța au fost semnalate câte un copac căzut, iar în municipiul Constanța a fost raportat și un stâlp căzut.

Totodată, au fost monitorizate trei curți inundate, pentru care a intervenit RAJA.

Cod roșu de precipitații în județul Constanța

Județul Constanța s-a aflat sub avertizare de cod roșu de precipitații, meteorologii anunțând acumulări importante de apă în unele zone.

Avertizarea a vizat riscul producerii unor fenomene severe, în contextul ploilor abundente.

La ora 05:10, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru zonele 23 August, Mangalia și Limanu.

Bilanțul intervențiilor arată că efectele precipitațiilor au fost resimțite în mai multe localități din județ, prin căderi de arbori și inundarea unor gospodării.

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