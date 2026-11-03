Cod roșu de ploi în județul Constanța. Acumulări de 80 l/mp în unele zone

Avertizarea este valabilă până marți dimineață, la ora 8:30, pentru localitățile 23 August, Limanu și Mangalia.

Potrivit meteorologilor, va continua să plouă, iar cantitățile de apă acumulate vor depăși 20 de litri pe metru pătrat.

În zonele vizate s-au înregistrat deja, în ultimele ore, cantități de precipitații de aproximativ 80 de litri pe metru pătrat.

Avertizarea vine în contextul în care județul Constanța se află sub cod portocaliu de ploi, meteorologii estimând că precipitațiile vor continua până miercuri, 4 noiembrie, cu acumulări suplimentare de 40–60 l/mp.

De asemenea, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a instituit cod portocaliu hidrologic pentru râurile din județ, pe fondul riscului de viituri rapide și inundații locale.