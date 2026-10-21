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Ploi și ceață în București, dar temperaturile rămân ridicate. Prognoza ANM până vineri

Vremea se schimbă în București, unde meteorologii anunță ploi, ceață și temperaturi de până la 20 de grade. Capitala se află sub o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ, valabilă până vineri dimineață.
Ploi și ceață în București, dar temperaturile rămân ridicate. Prognoza ANM până vineri
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
21 oct. 2026, 10:25, Social
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Cer noros, ceață și ploi slabe

Începând de miercuri, ora 10:00, până joi, ora 09:00, nebulozitatea stratiformă va persista în primele ore, iar după-amiaza cerul va deveni variabil.

Pe timpul nopții, cerul va fi temporar noros, vor fi condiții de ceață, iar spre dimineață va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 18 și 20 de grade, iar cea minimă între 10 și 12 grade.

Averse și temperaturi peste normalul perioadei

Începând de joi, ora 09:00, până vineri, ora 10:00, temperaturile se vor situa peste mediile multianuale.

Cerul va avea înnorări și vor fi averse, cu cantități de apă estimate, în general, la 5-10 l/mp.

Temperatura maximă va fi de 19-20 de grade, iar cea minimă de 10-11 grade. Vântul va sufla slab și moderat, iar dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Potrivit ANM, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ, începând de miercuri, ora 10:00, până vineri, ora 10:00.

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