Reprezentanții IGSU recomandă amânarea deplasărilor care nu sunt urgente în perioadele cu ninsori puternice. Dacă plecarea nu poate fi evitată, șoferii sunt sfătuiți să verifice în prealabil starea traseului și eventualele restricții de circulație.

Totodată, mașinile trebuie pregătite pentru condiții de iarnă, cu anvelope adecvate sezonului, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare.

Salvatorii le recomandă turiștilor să evite sporturile montane și traseele expuse viscolului. În cazul vântului puternic, oamenii trebuie să păstreze distanța față de copaci, stâlpi, panouri publicitare și elemente de construcție care pot fi dislocate.

IGSU: Verificați instalațiile electrice înainte de prima ninsoare

Un alt avertisment vizează siguranța locuințelor în sezonul rece. Utilizarea intensă a aparatelor electrice de încălzire poate suprasolicita instalațiile și crește riscul producerii incendiilor.

IGSU recomandă verificarea instalației electrice de către personal autorizat, evitarea prizelor, cablurilor și prelungitoarelor deteriorate, precum și renunțarea la conectarea mai multor aparate la aceeași priză.

De asemenea, aparatele electrice de încălzire nu trebuie lăsate nesupravegheate, iar materialele combustibile trebuie ținute la distanță de acestea.