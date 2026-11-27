Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteorologică, valabilă în intervalul 27 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 20:00.

Ninsorile vor cuprinde treptat mai multe regiuni ale țării. Vineri, în jumătatea nordică a Moldovei și în estul Transilvaniei vor predomina ninsorile, iar din orele serii va ninge în cea mai mare parte a Moldovei, unde se va depune un strat de zăpadă de 4-8 centimetri.

Sâmbătă după-amiază, ninsorile se vor extinde și în regiunile sudice. În Oltenia și, pe alocuri, în sudul și sud-vestul Munteniei, stratul de zăpadă va ajunge la 5-10 centimetri, iar izolat va depăși chiar și 15 centimetri. La munte va continua să ningă, iar în Carpații Meridionali se va depune un strat de zăpadă de 5-10 centimetri.

Vântul va avea rafale de până la 70 km/h, începând din noaptea de vineri spre sâmbătă, inițial în regiunile sud-estice, apoi și în cele sudice și în zona Carpaților de Curbură. Temporar, vântul va fi asociat cu ninsoare, viscol și vizibilitate redusă.

Ulterior, vremea se va răci accentuat. În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile minime vor coborî sub zero grade în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei vor ajunge și la -10 grade Celsius. Duminică, maximele vor rămâne negative în estul, sudul și centrul țării, cu valori de până la -6 grade în nordul Moldovei și în zonele depresionare.

Cod galben de vânt și viscol în mai multe județe

ANM a emis și avertizări de Cod galben de vânt și viscol în mai multe județe din țară.

Prima avertizare de Cod galben este valabilă în intervalul 28 noiembrie, ora 02:00 – 28 noiembrie, ora 15:00, și vizează Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și sudul Moldovei.

În aceste regiuni, vântul va atinge viteze de 50-70 km/h. În județele Vrancea, Galați și Brăila va ninge slab, dar viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Al doilea Cod galben este valabil de sâmbătă, 28 noiembrie, ora 15:00, până duminică, 29 noiembrie, ora 10:00. Vântul va continua să se intensifice în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și sudul Moldovei, cu rafale de 50-70 km/h.

Județele Ilfov, Teleorman, Giurgiu și Călărași, dar și municipiul București se vor afla sub atenționarea meteo. În aceste zone, dar și local în județele Ialomița și Constanța, vântul va fi asociat temporar cu ninsoare, iar viscolul va reduce vizibilitatea local sub 100 de metri. Cantitățile de precipitații vor fi de 5-15 l/mp și, izolat, vor ajunge la 20 l/mp în sudul Munteniei.

Ninsori abundente în Oltenia

A treia atenționare de Cod galben de ninsori vizează județele Mehedinți, Dolj și Olt și este valabilă în perioada 28 noiembrie, ora 15:00 – 29 noiembrie, ora 10:00.

Aici va ninge consistent, iar stratul de zăpadă va ajunge la 15-20 de centimetri și, izolat, va depăși 25 de centimetri.

Vântul va avea temporar rafale de 45-50 km/h, va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.