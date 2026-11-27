La o lună de la victoria electorală, reprezentanții mișcării nu au desemnat încă un prim-ministru și nici membrii viitorului cabinet. De asemenea, poziția oficială privind principalele politici interne și externe ale țării nu este încă pe deplin clară.

În acest context, Serbia se confruntă cu trei termene importante până la instalarea probabilă a noului guvern: 11 decembrie, când expiră licența emisă de Trezoreria SUA care permite singurei rafinării de petrol din țară să funcționeze, 20 decembrie, termenul-limită pentru adoptarea bugetului și 31 decembrie, când expiră contractul de furnizare a gazelor naturale din Rusia, scrie Reuters.

Nerespectarea acestor termene ar putea bloca noi cheltuieli de investiții și ar putea crea incertitudini privind aprovizionarea cu gaze naturale, la începutul iernii.

Oliver Toskovic, deputat al Listei Studenților, a declarat că mișcarea are deja structura de bază a unui guvern și că intenționează să reducă numărul ministerelor, de la 25 în prezent.

„Ideea nu este să numim un guvern în grabă, ci să analizăm cu atenție fiecare decizie. Impresia mea este că există șanse să avem un guvern până la sfârșitul anului”, a declarat Toskovic pentru publicația sârbă NIN, joi.

Parlamentul sârb s-a reunit pe 17 noiembrie și l-a numit pe deputatul Listei Studenților Aleksandar Cupic în funcția de președinte al legislativului. Acesta va ocupa și funcția de președinte interimar până la alegerile prezidențiale din 27 decembrie.

Jovo Bakic, liderul grupului parlamentar al Listei Studenților, a declarat însă că formarea guvernului nu va avea loc mai devreme de a doua jumătate a lunii decembrie.

Potrivit Constituției, mișcarea studențească are timp până la 15 februarie pentru a forma un guvern. În caz contrar, vor trebui organizate noi alegeri parlamentare.

Serbia ar putea funcționa cu finanțare temporară dacă bugetul nu este adoptat până pe 20 decembrie

Dacă Parlamentul nu adoptă bugetul pentru 2027 până la termenul-limită din 20 decembrie, Serbia, țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, va trece de la 1 ianuarie la un sistem de finanțare temporară, pentru o perioadă de trei luni.

„Aproape sigur va exista o finanțare temporară, chiar dacă vom avea un guvern la un moment dat în decembrie”, a declarat Jovo Bakic pentru portalul sârb Mašina.

Djordje Djukic, economist și lector la Universitatea din Belgrad, consideră că această variantă prezintă riscuri mai mici decât adoptarea în grabă a unui buget.

„Greșeala mai mică este să trecem la finanțare temporară, explicând motivele acestei decizii, și apoi să formăm un guvern puternic”, a declarat acesta.

Contractul de gaze cu Rusia expiră la 31 decembrie

Un alt subiect important pentru viitorul guvern de la Belgrad este prelungirea contractului de furnizare a gazelor naturale cu compania rusă Gazprom.

Serbia depinde de Rusia pentru aproximativ 80% din necesarul său de gaze naturale, pe care le cumpără la preț redus prin gazoductul TurkStream, care traversează Bulgaria. Acordul îi permite țării să economisească sute de milioane de euro anual, dar o expune riscurilor legate de reînnoirea contractului și de tranzitul gazelor.

Anul trecut, Serbia s-a alăturat mecanismului comun de achiziție a gazelor al Uniunii Europene. De asemenea, importă gaze din Azerbaidjan prin interconectorul Bulgaria-Serbia și intenționează să construiască o conductă către Macedonia de Nord, pentru a avea acces la gaz natural lichefiat din Grecia.

Negocierile dintre compania de stat Srbijagas și Gazprom sunt în desfășurare, însă nu au fost anunțate până acum nici volumele de gaze care vor fi livrate, nici durata unui eventual acord.

Săptămâna trecută, Aleksandar Vulin, aliat al lui Aleksandar Vučić și președintele consiliului de supraveghere al Srbijagas, a declarat că se așteaptă la prelungirea acordului după 31 decembrie, dar că aceasta ar putea fi una „prudentă”.

„Moscova vrea mai întâi să vadă cine va forma noul guvern sârb și ce politică va urma acesta”, a declarat Vulin pentru postul de televiziune RT Balkan, din Rusia.

De la alegerile din octombrie, mai mulți reprezentanți ai Listei Studenților au afirmat că mișcarea nu intenționează să impună sancțiuni Rusiei și că dorește menținerea relațiilor energetice în condiții avantajoase. Printre prioritățile anunțate se numără însă și combaterea corupției și a criminalității organizate, reforma instituțiilor și apropierea de Uniunea Europeană.

Reprezentanții mișcării au mai declarat că văd Kosovo, care și-a proclamat independența față de Serbia în 2008, drept parte integrantă a teritoriului sârb.

Rafinăria NIS depinde de o licență americană care expiră în decembrie

O altă problemă pentru Serbia este situația companiei petroliere NIS, singura rafinărie de petrol din țară. Aceasta este deținută în majoritate de companiile rusești Gazprom Neft și Gazprom.

Licența emisă de autoritățile americane, care permite continuarea activității companiei, expiră pe 11 decembrie.

Compania petrolieră ungară MOL negociază achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni al NIS, însă până în prezent nu a fost încheiat niciun acord definitiv.