Producătorii de energie termică din România care nu dispun de cantități suficiente de gaze naturale pentru sezonul rece vor putea beneficia de cantitățile alocate în surplus altor producători.

Actul normativ completează mecanismul instituit prin Ordonanța de Urgență nr. 12/2026 și urmărește asigurarea continuității furnizării energiei termice către populație pe parcursul iernii.

Cum vor fi redistribuite gazele naturale

Furnizorii și producătorii de energie termică vor avea obligația de a comunica Operatorului de Transport și Sistem (OTS), respectiv Transgaz, necesarul estimat de gaze naturale pentru perioada 1 decembrie 2026 – 31 martie 2027, precum și cantitățile alocate sau transferate inițial. Aceștia vor transmite și informații privind stocurile de gaze naturale pe care estimează că le vor deține în depozitele subterane la 30 noiembrie 2026.

Transgaz va verifica, în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea informațiilor complete, dacă necesarul de consum al fiecărui producător corespunde cantităților deja alocate și stocurilor existente în depozite.

Dacă sunt identificate cantități suplimentare față de necesarul justificat al unor beneficiari, acestea vor fi redistribuite către producătorii de energie termică ce înregistrează un deficit.

Redistribuirea se va face în limita necesarului neacoperit sau proporțional cu acesta, în funcție de cantitățile disponibile.

Termen de cinci zile pentru încheierea contractelor

Producătorii și furnizorii implicați vor avea obligația de a încheia contractele de vânzare-cumpărare, actele adiționale sau convențiile necesare redistribuirii gazelor naturale în termen de cinci zile de la comunicarea cantităților disponibile de către Transgaz.

Guvernul precizează că noul mecanism urmărește să evite situațiile în care unii producători dispun de cantități de gaze naturale peste necesarul de consum, în timp ce alții nu au suficiente resurse pentru producerea energiei termice destinate populației.

Adoptarea ordonanței în regim de urgență este justificată de apropierea sezonului rece și de necesitatea asigurării continuității furnizării energiei termice către populație.