Previziunile de preț pentru energia electrică pentru anul următor sunt greu de făcut în prezent, dat fiind volumul reduc al tranzacțiilor, dar ceea ce este cert în prezent este trendul de creștere, potrivit datelor agregate la nivelul Federației ACUE, așa cum a explicat directorul executiv Dana Dărăban în cadrul întâlnirii cu presa de specialitate, pe baza informațiilor publice existente în prezent, dar avansul ar putea fi temperat, în anumite condiții, după finalul sezonului rece.

Federația ACUE reunește 22 de companii, însumând peste 25.000 de specialiști în furnizarea și distribuția de energie electrică și gaze.

„Este foarte adevărat: cantitățile, deci volumul la care noi avem acces din date publice, volumul tranzacționat 2027-2028 este unul redus, dar prețul, deci trendul de preț, este unul crescut, dar poate fi temperat dacă lucrurile se liniștesc după reluarea activității Nuclearelectrica, dacă și internațional evenimentele evoluează, să spunem, pozitiv. Bineînțeles că ține foarte mult și de cum vom trece peste această iarnă. Deci, acum vedem o evoluție în prețul final, crescătoare, ca urmare a creșterii de preț de pe piața angro. Deci cu o diferență cam de trei luni de zile, vezi acest efect în prețul final, îl vedem acum. Ceea ce s-a întâmplat din vară până acum, la reluarea activității nucleare, se vede deja în prețul final. Dacă lucrurile se vor tempera, vom vedea și cealaltă parte, adică partea pozitivă. Dacă lucrurile vor evolua bine în primăvară, putem să vedem o scădere a prețului, dar depinde foarte mult de foarte mulți factori”, a declarat Dana Dărăban.

Pentru consumatorii ale căror contracte expiră în această perioadă oferte de preț sunt în creștere, dar aceștia pot în orice moment să consulte comparatorul de preț de pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), să solicite detalii și să analizeze care ofertă îi este cea mai potrivită, a recomandat Dana Dărăban.

„Mie mi-e greu să dau o pondere de preț, pentru că fiecare furnizor are strategia lui de achiziție și prețul final depinde de costurile pe care furnizorul le are, pentru că aceea este singura zonă în care furnizorul are un control, deci pe energia activă. Vedem o creștere, este foarte adevărat, pe prețul energiei active în noile oferte care se fac către clienți, dar, revin, sunt oferte valabile doar pentru clienții cărora le expiră contractul. În același timp, aceiași clienți ar putea să intră în comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE și să vadă dacă găsesc o ofertă mai bună. Dacă găsesc o ofertă mai bună de preț, chiar și la același furnizor, pot să o ceară pe aceasta”, a precizat directorul executiv al ACUE.

„O decizie vizavi de modul în care va arăta piața de gaze naturale după martie este foarte utilă”

Dana Dărăban a comentat, din perspectiva furnizorilor, la întrebările presei, și posibilitatea extinderii, pentru încă un an, de la 1 aprilie, a prețului administrat la gaze naturale, înainte de reliberalizarea și a acestei piețe, așa cum a anunțat intenția cu o zi în urmă ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, în cadrul conferinței de presă care a marcat un an de la preluarea mandatului.

În prezent, prețul cu care producătorii sunt obligați să vândă furnizorilor clienților casnici și CET-urilor de încălzire centralizată este de 110 lei/MWh.

„O decizie vizavi de modul în care va arăta piața de gaze naturale după martie este foarte utilă. Cu cât vine mai repede, cu atât este mai bine. Cum se decid autoritățile să extindă, că înțeleg că există modificări față de forma actuală, nu știm. Adică depinde foarte mult de detaliile pe care le vom vedea într-un act normativ public. Depinde foarte mult de asta”, a declarat directorul executiv al ACUE.

Dana Dărăban: Așteptarea statului ca beneficiarii schemei pentru vulnerabili să se înscrie voluntar în această platformă nu funcționează

În ceea ce privește schema de ajutor pentru plata facturii la energie, cei 50 de lei de care beneficiază consumatorii vulnerabili până la 31 decembrie și, la modul declarativ deocamdată și după 1 ianuarie, Dana Dărăban a confirmat poziția furnizorilor de a nu prefinanța schema, având în vedere datoriile acumulate de stat în contul schemei de plafonare și compensare, dar a propus și variante de lucru pentru o înregistrare mai amplă a beneficiarilor decât cea din prezent.

„Pe partea de energie, sprijinul expiră în la finalul lunii decembrie, ar fi de dorit să se extindă, și aici o decizie cât mai repede este foarte binevenită. Pe partea de înregistrare în platformă, având în vedere că la un an și ceva de la punerea în funcțiune a acestei platforme, din cele 2,2 milioane de beneficiari estimați, gospodării, de statul român, avem 800.000 de beneficiari, este evident că așteptarea statului ca acești beneficiari să se înscrie voluntar în această platformă nu funcționează. Atunci, recomandarea noastră este ca statul român să acceseze bazele de date pe care le au – pentru că există baze de date pentru ajutoare sociale care se dau pe alte tipuri de proiecte, alte tipuri de programe – să le acceseze și să îi înregistreze automat pe cei care sunt eligibili pe criteriul de venit, să îi înregistreze automat, urmând ca ulterior să vadă cum poate să îmbunătățească utilizarea efectivă a tichetului. Dar, în momentul de față, este efectiv în puterea statului ca acești beneficiari să se regăsească automat în platformă și să nu se meargă doar pe înscrierea voluntară”, considera Dana Dărăban.

Propunerea vine și în contextul în care, din informațiile obținute de la ministerele de resort reiese că din cei 800.000 de beneficiari, doar 400.000 au activat voucherul.

„Suprataxarea în zona de furnizare nu face niciun sens”

În ceea ce privește suprataxarea actorilor de pe piața energiei, inclusiv furnizori, Dana Dărăban a declarat, de principiu, sub rezerva publicării unui proiect concret pe care îl pot consulta, că suprataxarea în zona de furnizare nu face niciun sens.

„Ideea este ca această suprataxă să îi determine pe unii producători, furnizori de energie, să fie mai confortabili în a scădea prețul decât a plăti taxa. Este o metodă care funcționează de ceva timp pe piața gazelor naturale și care a dat rezultat. Adică scopul, în primul și în primul rând, este de a-i determina să-și facă analize în sensul în care s-ar putea să fie mai bine să scadă puțin prețul decât să plătească această”, a explicat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, în conferința de presă de marți.

La întrebarea reporterului Mediafax privind o eventuală aplicare a suprataxării și în cazul furnizorilor, pe lângă producători, ministrul Energiei a precizat că este vorba de supraimpozitarea prețurilor în exces din tranzacții, indiferent de tipul actorului din energie.

„Nu am absolut niciun detaliu, absolut niciun detaliu. Ce pot să spun este că o suprataxare în zona de furnizare nu, nu face niciun sens. Adică chiar nu înțeleg de unde ar putea, în condițiile în care furnizorii nu au, să spunem așa, o activitate care să genereze profituri extraordinare. Suprataxa funcționează, cel puțin teoretic, în condițiile în care tu înregistrezi profituri extraordinare, neașteptate. Nu este cazul în zona de furnizare”, a explicat directorul executiv al ACUE.

„Contrapartea centrală este absolut vitală”

În același context, pe fondul unei lichidități reduse a pieței, Dana Dărărban a susținut necesitarea introducerii pe piața energiei din România a unor mecanisme market maker și contrapartea centrală.

Existența unei contrapărți centrale, a explicat Dana Dărăban, este esențială pentru dezvoltarea tranzacțiilor pe termen lung, prin preluarea riscului de contraparte și asigurarea garanțiilor necesare participanților la piață.

„Dacă ne uităm la lichiditatea pieței, la tranzacțiile pe care le vedem pe platformele pe care se tranzacționează energie electrică, concluzia este aceeași: piața de energie electrică din România este foarte puțin lichidă. Lipsa de lichiditate nu va aduce niciodată o perspectivă de preț cât mai bun, pentru că nu are cum, îți arată o problemă legată de disponibilitate. Atunci există mecanisme, și pe care noi le susținem. De la momentul ieșirii din plafon, noi spunem despre nevoia unui market maker care să asigure o intervenție pe piață cu disponibilități de cantități, o intervenție, bineînțeles, cu un calcul economic în spate, o intervenție care, în momentul în care prețul se duce în sus din cauza deficitului de ofertă, este foarte, foarte necesar. Alte instrumente nu ai. Toate piețele la momentul de maturitate pe care îl are piața din România au folosit astfel de instrumente. Contrapartea centrală este absolut vitală pentru garanțiile de care au nevoie părțile dintr-un contract pe termen lung. Contrapartea centrală va prelua acest risc, ceea ce, implicit, va duce și la un preț mai bun, dar preia acest risc pentru cele două părți, vânzător-cumpărător”, a explicat Dana Dărăban, întrebată cu ce ar ajuta mecanismele de tip market maker și contrapartea centrală piețele de energie electrică.

La întrebarea dacă, în cazul în care nu se lansează contrapartea centrală pe piața de energie, operatorii iau în calcul accesarea acestor mecanisme de tranzacționare de pe alte piețe, Dana Dărăban nu a exclus varianta, dar nu ca pe o alegere voluntară, ci determinată de realitățile pieței.

„Noi nu o să mergem, să spunem așa, în mod voluntar. Modul în care aceste tranzacții, deci modul în care piața de energie funcționează, impune existența contrapărții centrale. Dacă România nu va avea contrapartea centrală, se va merge spre un instrument care există undeva într-un stat european, pentru că suntem într-o piață unică, dar nu vom putea funcționa fără acest instrument pe termen mediu – lung”, a precizat Dana Dărăban.

De amintit că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a acordat CCP.RO autorizația de funcționare în calitate de contraparte, cu un mandat dual, care acoperă atât piața de capital, cât și piața de energie, prima din România, și care va fi operaționalizat în etape, așa cum a anunțat Bursa de Valori București, pe 1 iulie. Pentru piața de capital, CCP.RO va compensa instrumente financiare derivate pe indici și acțiuni, iar pentru piața de energie, CCP.RO va compensa instrumente financiare derivate pe energie precum și contracte forward pentru livrare fizică la termen a energiei electrice tranzacționate anonim prin contracte standard pe segmentul PCCB-NC al Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A..

Potrivit raportului trimestrial al BVB, se așteaptă ca la sfârșitul anului 2026 să aibă loc primele tranzacții cu instrumente derivate, într-un proces de evoluție graduală a piețelor și a produselor tranzacționate, considerând, în prima fază, un cadru restrâns de participanți. „Piețele deservite urmează să parcurgă procesele specifice de lansare și evoluție după înregistrarea unui număr adecvat de membri compensatori, ulterior operaționalizării mediului de producție al CCP.RO”, conform raportului citat.