Dumitru Chisăliță a declarat marți că analizează subiectul preluării ELCEN de către Primăria Capitalei, nu tergiversează subiectul și nu respinge această finalitate, dacă procedurile legale sunt îndeplinite.

Declarația a venit ca răspuns la întrebarea jurnaliștilor privind planurile Ministerului Energiei privind preluarea ELCEN de către Municipiul București, în contextul în care primarul Capitalei reclama că Ministerul Energiei ar tergiversa-o, amânând astfel înființa la nivelul Capitalei Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) pentru a susține alimentarea cu energie termică în Capitală.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat la RFI, că îl va suna pe ministrul Energiei pentru discuta subiectul. „În lipsa SACET, sistemul de termoficare nu va supraviețui mai mult de zece ani, va ajunge iar în faliment Termoenergetica. Suntem oameni normali la cap sau nu suntem?”, a declarat edilul, într-un interviu la RFI.

„Așa cum ați văzut, am luat cu prioritate tot ceea ce înseamnă investiții, tot ceea ce înseamnă contracte care sunt cu anumite restanțe, să spunem. Există și această preocupare în momentul de față, și există această analiză, nu este o tergiversare, sunt niște proceduri legale care trebuie îndeplinite. Ca atare, Ministerul Energiei este în faza de a derula anumite activități, conform legii, în momentul de față, iar această tergiversare, din punctul meu de vedere, nu este susținută, ținând seama luată de prevederile legale pentru anumite operațiuni care trebuie realizate”, a răspuns ministrul Energiei, în conferința de marți.

Întrebat dacă, în esență, susține fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, Dumitru Chisăliță a confirmat această tranzacție, sub rezerva respectării procedurilor legale.

„Atâta vreme cât este de se desfășoară respectând legislația în vigoare, procedurile legale în vigoare, nu văd o problemă, din punctul meu de vedere”, a declarat ministrul Energiei.

Datoriile și activele celor două companii

Datoriile istorice ale RADET, predecesoarea Termoenergetica, față de ELCEN, sunt de peste 3,8 miliarde de lei, respectiv:

Datorii înscrise la masa credală (05.10.2016): 3.659.805.493,39 lei

Datorii înscrise la masa credală Suplimentară (06.10.2016 – 30.11.2019): 163.644.035,58 lei

Datoriile curente ale Termoenergetica, respectiv soldul facturilor neplătite, se ridică la 1.409.283.576,21 de lei, conform datelor publicate pe site-ul ELCEN. Cea mai veche factură neachitată este din ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că a depășit scadența cu 268 de zile.

Potrivit datelor publice, ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%. Compania asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.

ELCEN, la care Ministerul Energiei deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), este proprietarul celor patru termocentrale în Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA, succesoarea RADET, deținută de Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, este, din 1 decembrie 2019, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti–Ilfov și are în exploatare sistemul de transport şi distribuţie (954,09 km conducte – reţele termice primare și 2.963,3 km conducte – reţele termice secundare), pe lângă alte peste 1.000 de puncte termice, staţii centralizatoare sau centrale termice de cvartal.

Traseul discuțiilor

Primarul Capitalei a anunțat oficial în luna octombrie că intenționează să înființeze SACET (Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică -n.r.) pentru a susține alimentarea cu energie termică în București.

Discuțiile lui Ciprian Ciucu cu conducerea Ministerului Energiei datează însă din timpul mandatului lui Bogdan Ivan, care confirma, pe 12 ianuarie, că vorbește cu noul primar general, pentru a ajunge la un acord prin care să fie eliminat „ping pong-ul” politic și care să ducă la crearea unei singure companii prin care Primăria Capitalei să aibă controlul operațional din punct de vedere al agentului termic.

Fostul ministru anunța atunci chiar că a comandat un studiu pentru evaluarea acțiunilor companiei. „Aștept această evaluare, primele estimări arată 200 de milioane de euro, dar urmează să vedem cât vor fi în urma raportului final. În momentul de față pachetul majoritar acolo este situat în jur de 200 de milioane de euro. În ceea ce privește creanțele, trebuie să încaseze ELCEN de la Termoenergetica 1,4 miliarde de lei, aproape 300 de milioane de euro”, declara Bogdan Ivan la începutul anului.

Ulterior, Ciprian Ciucu declara, pe 19 ianuarie, că se concentrează pe „salvarea de la faliment” a Termoenergetica, urmând ca pe parcursul anului să se ocupe de optimizarea și eficientizarea sistemului și a avut întâlniri atât cu conducerea Termoenergetica, cât și cu ANRE, instituția care reglementează relația contractuală dintre Termoenergetica și ELCEN.

Consiliul General al Municipiului București aprobase în acele zile accesarea un împrumut de 150 de milioane de lei pentru plata datoriilor Termoenergetica. „Urăsc să ne împrumutăm pentru a plăti datorii! Nu este normal!”, a transmis Ciucu, cerând sprijinul bucureștenilor și al Guvernului pentru implementarea reformelor necesare.

Primarul a anunțat că va solicita explicații clare de la conducerile ELCEN și Termoenergetica privind actualele probleme cu apa caldă și căldura, subliniind că acestea nu țin de „voința primarului sau a ministrului”, ci de disfuncționalități structurale ale sistemului.

Pe 13 martie, Consiliul General al Municipiului București l-a împuternicit pe primarul general Ciprian Ciucu, la solicitarea sa, să facă demersurile necesare pentru declanșarea unui audit extern la Termoenergetica, alături de STB.

Potrivit comunicatului PMB de a acea dată, de-a lungul anilor, ambele au acumulat datorii uriașe atât la furnizori, cât și la ANAF. Primăria Capitalei suportă 84% din cheltuielile STB și 60% din cele ale Termoenergetica, iar găurile bugetare amenință acum funcționarea lor, iar falimentul ar fi un dezastru pentru București. Între timp, STB a intrat în insolvență.

Ulterior, Guvernul Bolojan a adoptat, pe 28 mai, memorandumul privind transferul acțiunilor la ELCEN, producătorul de energie termică controlat de Ministerul Energiei, către Municipiul București, care deține Termoenergetica, distribuitorul de la nivelul Capitalei, în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, document care venea după mulți ani de discuții și alte memorandumuri privind fuziunea dintre cele două companii.

„Memorandumul aprobat în ședința Executivului are în vedere inițierea procedurilor pentru transferul pachetului de acțiuni deținut de către statul roman prin Ministerul Energiei la ELCEN către Municipiul București, prin tranzacție. Valoarea tranzacției va fi determinată de evaluarea de piață pe care o va face Ministerul Energiei în perioada următoare. Decizia ține cont de solicitarea Consiliului General al Municipiului București de realizare a acestei acțiuni și de etapele prevăzute de lege în acest sens”, au comunicat atunci oficialii Palatului Victoria.

Etapele propuse pentru implementare

Potrivit documentului, derularea etapelor necesare implementării se realizează sub coordonarea șefului Cancelariei Primului Ministru; Guvernul va fi informat lunar cu privire la stadiul de implementare si, in cazul in care sunt necesare modificări legislative si/sau luarea unor masuri de către Guvern, acestea se vor supune aprobării și/sau analizei cu celeritate.

Documentul adoptat acum aproximativ șase luni subliniază că OUG nr. 61/2017 a avut drept obiectiv transferul pachetelor de acțiuni deținute de către statul roman la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării si organizării serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat însă prevederile acestui act normativ nu au fost implementate pana la acest moment la nivelul Municipiului București. Prima acțiune realizată de Consiliul General al Municipiului București prin care solicita Guvernului României aprobarea transferului de acțiuni deținut de către statul roman prin Ministerul Energiei la ELCEN a fost realizată prin Hotărârea nr. 271/30.07.2025 care a fost transmisă către Guvernul României și către autoritățile publice centrale cu atribuții in domeniu.

Astfel, pentru implementarea prevederilor OUG nr. 61/2017 se vor parcurge următoarele etape, se arăta în documentul citat:

Verificarea unor elemente prevăzute la art. 1 alin.(2) din OUG nr. 61/2017. Această etapă presupune, printre altele:

– realizarea unei analize tehnico – economice care să cuprindă justificarea operațiunii și efectele acesteia

– analiza prealabilă a respectării normelor naționale și europene în materie de ajutor de stat și concurență, sens în care vor fi inițiate consultări prealabile cu Consiliul Concurenței

– posibile soluții pentru plata datoriilor CM Termoenergetica SA către ELCEN

– verificarea tuturor contractelor, acordurilor la care ELCEN este parte, pentru a vedea dacă sunt necesare notificări sau acorduri prealabile. În acest context menționăm faptul că ELCEN a semnat în anul 2024 trei contracte de finanțare din Fondul de Modernizare, în scopul realizării a trei noi capacitate de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE Grozăvești, CTE Progresu și CTE București Sud;

– preluarea de către Municipiul București și a eventualelor obligații financiare rezultate din împrumuturile contractate sau garantate de stat ale ELCEN;

– verificarea avizelor, licențelor și autorizațiilor de funcționare astfel încât să se asigure funcționarea continua a centralelor pe toată durata transferului și ulterior finalizării acestuia.