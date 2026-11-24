Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat că va face public marți un prim proiect de măsuri elaborat de la preluarea mandatului.

„Astăzi o să intrăm cu una din măsurile pe care o avem pregătită, pe care le-am pregătit în ultimele 30 de zile, și anume, vom intra în prezentare pe site-ul ministerului a ceea ce înseamnă măsura de la 1 aprilie de prelungire, în fapt, este de reconstrucție a ceea ce înseamnă prețul administrativ și ideea de a gândi un an de tranziție de la prețul administrativ la piața liberă, pe partea de gaze naturale. Acest proiect de OUG face parte din măsurile pe care noi le vedem a fi întreprinse în următorii trei ani de zile, pentru a se ajunge la o piață funcțională atât pe gaze, cât și pe energie. Deocamdată, avem acest proiect de buget pe gaze naturale. În continuare, lucrăm la celelalte scheme despre care am vorbit de-a lungul timpului, avem diverse scheme pe care le-am realizat și le derulăm în raport cu instituțiile care trebuie să avizeze aceste scheme. Deocamdată, aceasta este prima schemă cu care ieșim pe piață”, a declarat ministrul Energiei.

Potrivit ministrului, această schemă a putea reduce prețul final cu 10%.

„La 1 aprilie prelungim ceea ce înseamnă ordonanța, cu încadrarea, să spunem, în noile tendințe din perspectiva prețurilor. Din punctul nostru de vedere, ordonanța de urgență, aplicată așa cum am gândit-o, va determina o potențială scădere a prețului la consumatorul final. De ce zic potențială? Pentru că, încă o dată, noi ne ocupăm strict de partea de marfă. O evoluție a tarifelor, evoluția taxelor, o evoluție a marjei comerciale la nivelul furnizorilor, practic, poate să dea peste cap calculul pe care l-a făcut, dar, ținând seama efectiv de prețul administrativ pe care noi îl stabilim, considerăm că prețul final ar trebui să scadă față de ceea ce există în momentul de față, să scadă cu circa 10% am calculat. Dar, încă o dată, este o chestiune care pleacă din perspectiva strictă a prețului mărfii. Această măsură va intra în vigoare la 1 aprilie 2027, cu aplicabilitate până în 31 martie 2028”, a spus demnitarul.

Ministrul a precizat că în paralel, ca măsură tranzitorie, își dorește să includă în interiorul aceeași ordonanțe, măsuri de vânzare către consumatorii casnici a furnizorilor, în fiecare lună, într-un anumit procent.

„Adică încet-încet, în termen de un an de zile, consumatorii să treacă din această fază administrativă, într-o fază liberă, concomitent cu măsuri de informare și de diseminare a informației, dar într-un mod, dacă vreți, mai concret. Adică considerăm că a trimite printr-un plic acasă, zece foi ca cineva să le citească, a fost o metodă care nu și-a atins sub nicio formă în scop. Și atunci, considerăm că prin metode specifice de informare, în zona de mass-media, avem această posibilitate de a încerca să mișcăm piața, pentru că în momentul în care piața se mișcă, adică clienții își caută și își găsesc oferte mai bune, înseamnă și prețuri mai bune, care pot să existe.

În același timp, considerăm că o măsură tranzitorie trebuie să fie aplicată și pentru consumatorii non-casnici. Avem în vedere o serie de măsuri care să vină la pachet cu dezvoltarea unor activități de eficiență energetică la nivelul acestor consumatori. Adică, pur și simplu, prin măsuri, a unor credite care ajung la nivelul consumatorilor, să-și reducă costurile – cantitatea de energie și de aici costurile- cu energia și să îi găsească mai pregătiți pentru perioada imediat următoare”; a explicat ministrul, la întrebările jurnaliștilor.

Măsuri pentru consumatorii casnici și industriali

În ceea ce privește schemele în lucru pentru consumatorii casnici și noncasnici, Dumitru Chisăliță a anunțat că la nivelul Guvernului s-a constituit un comitet interministerial care își propune să analizeze și să identifice măsuri concrete de diminuare a prețului în perioada de iarnă.

„Este ceea ce spuneam și cu alte ocazii, faptul că prețul energiei nu este un element exclusiv al Ministerului Energiei, pentru că avem, pe lângă prețul marfă, și aspecte legate de tarifele de transport, distribuție, înmagazinare, adică tot ceea ce înseamnă o activitate care ține de ANRE, dar și măsurile fiscale care compun prețul final al energiei. Acest comitet, practic, reunește toate părțile, adică nu doar elementele și nu doar atribuțiile ministrului energiei, ci și al celorlalte compartimente, celorlalte instituții, de așa fel încât să se identifice aceste potențiale soluții concrete și detaliate și la nivelul celorlalte compartimente, instituții, pentru a veni, într-adevăr, cu prețuri care să avantajeze atât consumatorii casnici pentru energie electrică, cât și non-casnici pe cele două forme de energie”, a detaliat ministrul Energiei.

„În același timp, aș spune că atât pe piața de gaze, cât și pe piața de energie electrică, în planul pe care l-am făcut pe următorii trei ani de zile, dincolo de măsurile pe prima parte a anului, care, cumva, în momentul de față, sunt preluate la nivelul acestui comitet, din care, bineînțeles, facem și noi parte, le-am etapizat în trei părți, iarna aceasta, anul următor și următorii doi ani de zile, de așa natură încât ceea ce va rezulta final să fie niște schimbări structurale, niște schimbări care să rezolve atât problemele pe termen scurt, dar și problemele pe termen lung și, în același timp, să discutăm de stabilitate, predictibilitate și, în același timp, de prețuri care să fie competitive la nivelul pieței și prețuri să fie corecte, în primul și în primul rând. Aceste măsuri nu sunt măsuri exclusive de natură legislativă, sunt măsuri și de informare, sunt măsuri și de pregătire, sunt măsuri și de diseminare a informației, tocmai pentru ca lucrurile să ajungă, în ceea ce privește prețul, la ceea ce ar trebui să fie în momentul de față pe piață”, a explicat ministrul Energiei.

În ceea ce privește partea de ajutor pentru consumatorii vulnerabili, Dumitru Chisăliță a precizat că aceasta este în atribuțiile Ministerului Muncii, unde a trimis încă din prima săptămână a mandatului o un pachet cu propuneri de măsuri.

„Așa cum îl vedem noi, e un pachet care să aibă mai multe etape. Într-o primă etapă se ia în considerare -pentru că, într-o lună de zile nu poți să ai foarte multe schimbări – o prelungire a schemei existente, dar, în același timp, pe perioada primelor nouă luni din anul 2027, să se instituie această schemă, o schemă care se ia în considerare mai multe elemente decât strict venitul pe care în are în momentul de față un consumator, iar această schemă să ducă la identificarea exactă – vorbeam de realizarea acelui registru al consumatorilor vulnerabili și să determine identificarea exactă a consumatorilor vulnerabili și, respectiv, a sumei care, într-adevăr, îi satisfac”, a spus Dumitru Chisăliță.

Potrivit ministrului Energiei, după o serie de discuții cu Ministerul Muncii, în prezent au rămas elementele să fie definitivate la nivelul Ministerului Muncii.

„Propunerea noastră a fost, repet, de a continua pe termen scurt schema existentă, cu mărirea venitului sau mărirea ecartului de venit de la care să se aplice și, respectiv, introducerea noii scheme pe care noi am propus-o, de așa natură încât, începând cu iarna următoare, să fie identificați acei consumatori vulnerabili care merită și, respectiv, să se vină cu acele sume care sunt concrete și necesare pentru ei”, a spus ministrul Energiei.

Potrivit ministrului, actuala valoare de 50 de lei ar putea fi adecvată în prima parte a prelungirii măsurii.

„Am venit cu o schemă, nu am propus neapărat noi un venit și am venit cu o schemă logică. Și schema logică pleacă de la modul în care a evoluat inflația de la momentul stabilirii, ultima dată, a nivelului de venit. Deci, practic, am propus ca să existe o indexare a creșterii nivelului, plecând de la modul în care inflația a evoluat în această perioadă. În ceea ce privește valoarea (voucherului la energie – n.r.), la momentul de față, noi considerăm că valoarea de 50 lei este o valoare care, pe prima parte a termenului, adică până la momentul în care venim cu noua schemă, ar putea să satisfacă nevoile multor consumatori”, a spus ministrul Energiei.

Întrebat despre o eventuală unificare a ajutoarelor pentru consumatorii vulnerabili, Dumitru Chisăliță a precizat că a identificat în prezent în jur de opt scheme de sprijin care există prin diverse acte normative, prin diverse instituții, prin diverse modalități și care se adresează consumatorii vulnerabili, ceea de face că în unele situații, sumele care sunt alocate pentru unii consumatori să fie mai mari, pentru alții consumatori să fie mai mici.

„Considerăm că schema care am propus-o poate să vină cu o abordare unică și echitabilă la nivelul tuturor consumatorilor, ținând seama, în primul și în primul rând, de nivelul veniturilor, de costul energiei în raport cu veniturile pe care le are, de problemele legate de geometria, mărimea casei, eficiența casei, probleme de natură medicală, probleme legate de accesul efectiv la energie a acestor consumator. Pe toate acestea ne-am gândit într-un indicator, compuși, indicator care poate să dea efectiv care este necesarul, care este suma care, într-adevăr, să-i ajută pe consumatori, care sunt măsurile”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Demnitarul a precizat că scopul pe termen lung al propunerilor avansate este scăderea numărului de persoane aflate în stadiul de sărăcie energetică.

„Propunerea noastră este să gândim o abordare dinamică, o abordare în sensul în care numărul consumatorilor vulnerabili și sărăcia energetică să scadă. Propunerea noastră este să scadă cu 50% în 10 ani această sărăcie energetică pe care o avem în momentul de față, pentru că doar să venim cu scheme de sprijin în fiecare an, în fiecare, în fiecare an nu cred că este suficient. Cred că trebuie să îi ajutăm astăzi, dar mâine să îi aducem din zona de sărăcie energetică în zona de viață normală, să spunem”, a subliniat ministrul Energiei.

Potrivit ministrului Energiei, Ministerul Muncii lucrează în prezent pentru a finaliza proiectul schemei pentru consumatorii casnici, precizând că, din discuțiile informale, știe că inițiatorul se va ocupa și la 1 ianuarie va exista o schemă funcțională pentru consumatorii vulnerabili.

Se va introduce suprataxarea?

Întrebat dacă este în continuare o variantă în lucru suprataxarea producătorilor de energie și acordarea unui credit fiscal companiilor energointensive, ministrul Energiei a confirmat că aceasta este unul dintre scenariile în analiză.

„În momentul de față avem mult mai multe scheme în analiză, nu neapărat în analiză la Ministerul Energiei, în analiză la nivel instituțional, pentru că aceste scheme trebuie să treacă prin avizare pe la mai multe instituții. Una dintre scheme, într-adevăr, ia în considerare și această taxă Robin Hood dacă vreți, care nu înseamnă că taxăm prosumatori, așa cum am auzit ieri, în premieră, că vrem să punem taxe pe prosumatori și prosumatorii să plătească mai multe impozite și așa mai departe. Este vorba de a ne uita către supraprofiturile pe care, în anumite perioade, anumiți furnizori le fac și care, într-adevăr, din punctul nostru de vedere, ar putea să fie direcționate către anumiți consumatori casnici sau non-casnici, IMM-uri sau consumatori mari de energie, sub forma unor credite fiscale”, a spus ministrul Energiei.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, în prezent se lucrează pentru a identifica varinta cea mai avantajoasă pe termen scurt, care să nu aibă efecte negative pe termen lung.

„Fiecare schemă pe care am gândit-o, din cele patru pe care avem în momentul de față pe masă, are avantaje și are dezavantaje. Ca atare, încercăm, în primul și în primul rând, să apară avantaje concrete din perspectiva consumatorilor, adică să nu facem o schemă doar de a putea face schema. În al doilea rând, ea să poată să fie aplicată într-un mod coerent și normal, să nu ajungem după aceea la tot felul de blocaje în ceea ce privește schema. În al treilea rând, cred că este foarte important ca aceste scheme să nu producă efecte pe termen scurt și pozitive, și efecte pe termen lung negative. Am văzut fiecare din cele trei scheme care au existat în ultimii 17 ani în România, care au creat bucurie, un an, doi, după care trei, patru ani au venit, de fapt, cu creșteri de prețuri și, dacă trăgeai linia, de fapt, lucrurile nu au evoluat deloc, a fost doar un element, să spunem, care a amăgit lumea, dar au creat foarte multe perturbări ale pieței, ale funcționării și funcționalităților. Ori, încercăm să înțelegem lucrurile la modul că trebuie să găsim soluții pe termen scurt, dar aceste soluții pe termen scurt nu trebuie să afecteze soluțiile pe termen lung”, a conchis ministrul Energiei.

Scopul acestei suprataxe, a spus demnitarul, este să îi determine pe cei implicați să se gândească mai bine înainte de a crește prețul.

„Ideea este ca această suprataxă să îi determine pe unii producători, furnizori de energie, să fie mai confortabili în a scădea prețul decât a plăti taxa. Este o metodă care funcționează de ceva timp pe piața gazelor naturale și care a dat rezultat. Adică scopul, în primul și în primul rând, este de a-i determina să-și facă analize în sensul în care s-ar putea să fie mai bine să scadă puțin prețul decât să plătească această”, a explicat Dumitru Chisăliță.

La întrebarea reporterului Mediafax privind o eventuală aplicare a suprataxării și în cazul furnizorilor, pe lângă producători, ministrul Energiei a precizat că este vorba de supraimpozitarea prețurilor în exces din tranzacții, indiferent de tipul actorului din energie.