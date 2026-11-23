Dispozitivul a fost dezvoltat de o echipă de cercetători din cadrul Plasma Science and Fusion Center (PSFC) al MIT și are o structură asemănătoare unui sandviș, fiind alcătuit dintr-un strat supraconductor extrem de subțire, plasat între două straturi magnetice.

Această configurație poate funcționa ca o celulă de memorie, în care orientarea magneților determină dacă supraconductivitatea este activată sau dezactivată. Descoperirea ar putea contribui la rezolvarea uneia dintre problemele importante ale calculatoarelor bazate pe supraconductori: dezvoltarea unor memorii rapide, eficiente și capabile să funcționeze la temperaturile extrem de scăzute necesare acestor sisteme.

Cercetarea a fost coordonată de cercetătorul Jagadeesh Moodera, alături de colegii săi, inclusiv Josep Ingla-Aynés, autorul principal al studiului. Rezultatele au fost publicate în revista științifică Physical Review Letters.

Memorie care păstrează informația fără alimentare continuă

În prezent, majoritatea memoriilor RAM utilizate de computere sunt volatile, ceea ce înseamnă că informațiile stocate se pierd atunci când alimentarea cu energie este întreruptă. Există și memorii nevolatile, precum cele din unitățile flash, care păstrează datele fără alimentare, dar acestea au anumite dezavantaje, inclusiv viteze mai mici de scriere și o durată de viață limitată de numărul operațiunilor de scriere și ștergere.

Noua tehnologie dezvoltată la MIT permite stocarea informației prin modificarea orientării magnetice a straturilor dispozitivului. În funcție de alinierea acestora, curentul electric poate circula fără rezistență sau poate fi blocat de apariția rezistenței electrice în filmul supraconductor.

Cele două stări pot fi interpretate de un computer ca valorile 0 și 1, unitățile fundamentale ale informației digitale.

Pentru modificarea unui bit, cercetătorii aplică un câmp magnetic redus și un impuls electric care încălzește temporar celula selectată, facilitând schimbarea orientării magnetice. După stabilirea noii configurații, aceasta rămâne neschimbată fără a fi nevoie de alimentare electrică permanentă sau de aplicarea continuă a unui câmp magnetic.

Potrivit echipei, modificarea orientării magnetice și scrierea informației necesită mai puțină energie decât operațiunile comparabile din memoriile tradiționale bazate pe semiconductori.

Un alt rezultat important al experimentului este posibilitatea de a modifica o singură celulă de memorie fără a afecta informațiile stocate în celulele învecinate. Această proprietate este esențială pentru dezvoltarea unor sisteme de memorie de mare capacitate, în care fiecare bit trebuie să poată fi accesat și rescris independent.

„Orice memorie utilă trebuie să aibă capacitatea de a modifica un singur bit fără a perturba toate informațiile din jurul său. Demonstrarea faptului că putem comuta o singură celulă fără să pierdem starea de memorie a celei vecine reprezintă un pas important pentru apropierea acestui dispozitiv supraconductor stratificat de o tehnologie de memorie practică”, a explicat Josep Ingla-Aynés.

Dispozitivul poate controla și direcția curentului electric

Tehnologia are și o a doua funcționalitate. La temperaturi și mai scăzute, dispozitivul se comportă ca o diodă supraconductoare, permițând trecerea curentului electric fără rezistență într-o direcție, în timp ce opune rezistență circulației acestuia în direcția opusă.

Prin modificarea orientării magnetice, cercetătorii pot inversa direcția preferată de circulație a curentului sau pot bloca fluxul electric.

Această proprietate ar putea permite controlarea semnalelor care circulă prin circuitele supraconductoare, astfel încât aceeași structură să îndeplinească atât funcții de memorie, cât și de dirijare sau blocare a semnalelor electrice.

„Integrarea acestor dispozitive poate conduce la procesoare care funcționează la viteze mari și cu un consum redus de energie. Dezvoltarea noastră răspunde lipsei actuale de componente adecvate de memorie și control pentru temperaturi criogenice și poate contribui la progresul tehnologiilor electronice criogenice, inclusiv al calculului și comunicațiilor cuantice”, a declarat Jagadeesh Moodera.

Posibile aplicații în inteligența artificială și calculul cuantic

Cercetătorii consideră că integrarea funcțiilor de memorie și control al semnalelor într-o singură structură ar putea contribui la dezvoltarea unor computere supraconductoare mai eficiente energetic. Acestea ar putea reprezenta, în viitor, o alternativă la sistemele convenționale utilizate în aplicații cu un consum ridicat de electricitate, precum inteligența artificială și centrele de date.

Dispozitivele ar putea avea aplicații și în infrastructura electronică asociată calculatoarelor cuantice. Deși noua tehnologie stochează biți clasici, nu qubiți, ea ar putea asigura funcții de memorie și control al semnalelor pentru componentele care susțin funcționarea sistemelor cuantice.

Amplasarea acestor dispozitive în apropierea sistemelor de răcire criogenică ar putea reduce căldura și interferențele electromagnetice care pot perturba stările cuantice fragile.

Tehnologia este însă încă în fază experimentală. Dispozitivul trebuie menținut la temperaturi extrem de scăzute pentru a funcționa, iar cercetătorii trebuie să reducă dimensiunile celulelor și să le integreze în ansambluri capabile să stocheze cantități mari de informație.

O altă etapă importantă va fi măsurarea economiilor reale de energie într-un sistem informatic complet, înainte ca această tehnologie să poată deveni o alternativă practică la memoriile utilizate în prezent.