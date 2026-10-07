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Update surpriză. Windows 11 26H2 ar face calculatorul mai rapid și ar elibera RAM

Windows 11 26H2 ar putea elibera până la 2 GB de memorie RAM, potrivit primelor relatări ale utilizatorilor. Alții spun însă că nu au observat nicio diferență.
Update surpriză. Windows 11 26H2 ar face calculatorul mai rapid și ar elibera RAM
Andreea Tobias
07 oct. 2026, 07:22, Știrile zilei
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Actualizarea pare minoră, dar ar aduce îmbunătățiri vizibile la viteză și în utilizarea zilnică, potrivit publicației italiene HDblog. Sistemul de operare ar fi devenit mai econom cu memoria RAM și mult mai receptiv.

Publicația recomandă totuși prudență celor care se grăbesc să instaleze actualizarea. Pentru a evita dezamăgirile, utilizatorii ar trebui să înțeleagă mai întâi cum funcționează acest update, unul destul de particular.

Microsoft numește Windows 11 26H2 un „pachet de activare”

Practic, actualizarea pornește funcții distribuite deja în lunile anterioare. Compania lansează noutățile treptat, așa că acestea există pe calculator, dar nu sunt active pentru toți. Pachetul le activează pe toate, pentru toți utilizatorii, și aduce fiecare PC la același nivel.

Una dintre cele mai interesante noutăți este Low Latency Profile

Tehnologia urmărește ca operațiunile obișnuite să pară mai rapide. La deschiderea meniului Start, a căutării Windows sau a Centrului de notificări, procesorul accelerează temporar. Același lucru se întâmplă la lansarea unei aplicații. Frecvența crește timp de una sau mai multe secunde, apoi CPU-ul revine în repaus.

Microsoft descrie abordarea prin expresia „race to sleep”. Ideea este ca o sarcină să fie executată rapid, pentru a reveni cât mai repede la un consum redus. Tehnica este foarte răspândită în sistemele de operare moderne.

Situația memoriei RAM este mai puțin clară

Unii utilizatori spun că au cu 2 GB mai mult spațiu liber decât în versiunile anterioare. Alții au observat diferențe mai mici, iar unii susțin că nu s-a schimbat nimic.

Microsoft nu a anunțat explicit modificări în acest sens. Consumul de RAM depinde de numeroși factori, de la aplicațiile din fundal la servicii și cache. Chiar și versiunea unui driver poate provoca fluctuații importante, notează HDblog.

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