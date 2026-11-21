„Propunerea mea este următoarea: 100 de membri de partid, minim. Iar pentru partidele locale, a rezultat în urma discuțiilor din procedura de transparență, că ar fi nevoie să modificăm acest număr, pentru că sunt partide politice mici”, a declarat Adrian Țuțuianu, președintele AEP.

Acesta a precizat că există „o puzderie de partide”, afirmând că există în prezent 276 înregistrate în Registrul Partidelor, dar și că, dintre acestea, nu funcționează decât 15-20.

„Legea ne obligă să facem controale la toate, aplicăm sancțiuni. Tribunalul București n-a putut urmări dacă aceste 276 de partide și-au actualizat actele constitutive”, afirmă Adrian Țuțuianu.

Partide înființate de 2-3 membri din aceiași familie

Potrivit președintelui AEP, autoritatea verifică dacă drepturile membrilor de partid sunt respectate. Acesta a precizat că există partide înființate de membrii din aceeași familie.

„Sunt partide înființate de 2 sau 3 membri, din cadrul aceleiași familii sau familia extinsă a unor persoane. Lucrurile astea, după părerea mea, nu generează democrație”, spune Țuțuianu.

Președintele AEP a amintit și că s-au înființat partide pentru a lua spații de la RA-APPS, pe Kiseleff.

„Scris anul acesta că două partide care nu există, n-au participat la nicio competiție niciodată, au închiriat spații de la RA-APPS, Kiseleff. Când am mers și am verificat, n-au intrări de bani ca să plătească o chirie, de unde rezultă concluzia că chiriile pentru acele spații sunt plătite. Fie de persoane fizice, fie de persoane juridice. Ori așa nu îți asigură nici transparență, nici legalitate, nici nu dă legitimitate unui partid de politici”, este de părere Adrian Țuțuianu.

Declarațiile președintelui AEP vin în contextul propunerilor de schimbare a legii partidelor, proiect ce prevede modificarea regulilor de înființare, organizare și conducere a partidelor politice.