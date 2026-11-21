Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a anunțat că instituția va prezenta la sfârșitul lunii noiembrie rezultatele controalelor privind finanțarea partidelor politice în anul 2025.

Potrivit acestuia, verificările au dus la decizii de confiscare a unor sume importante de bani de la toate partidele care au reprezentare parlamentară.

Întrebat, la Digi24, dacă măsurile vizează și PSD, Adrian Țuțuianu a răspuns afirmativ.

„Cele mai mari nereguli au fost constatate în anii electorali, 2024 și 2025. Și veți vedea că am decis confiscarea unor sume importante de bani de la toate partidele politice care au astăzi reprezentare parlamentară”, a declarat președintele AEP.

Printre neregulile identificate se numără depășirea plafoanelor legale pentru donații și împrumuturi, finanțarea prin donații care nu au fost realizate prin acte autentice și folosirea subvențiilor de la bugetul de stat pentru activități care nu pot fi finanțate din aceste fonduri.

Țuțuianu a explicat că, la preluarea mandatului, controalele pentru anii 2023, 2024 și 2025 nu erau efectuate.