Mihai Fifor a anunțat că va participa, începând de sâmbătă, la Berlin, la sesiunea anuală a Adunării Parlamentare, alături de delegația Parlamentului României. El spune că reuniunea se desfășoară într-un moment deosebit de complicat pentru securitatea europeană și pentru viitorul relațiilor transatlantice.

281 de parlamentari din statele membre NATO, alături de reprezentanți ai statelor candidate, ai țărilor partenere și ai Parlamentului European, vor discuta în capitala Germaniei despre principalele provocări de securitate și apărare. La lucrări va participa secretarul general al NATO, Mark Rutte, care se va adresa luni plenului Adunării Parlamentare.

Mihai Fifor: Securitatea flancului estic, inclusiv a regiunii Mării Negre, nu poate fi tratată ca o temă secundară

Pe agenda reuniunii se află, între altele, amenințările hibride, protejarea infrastructurilor critice, consolidarea apărării europene în cadrul NATO și războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

„Așteptările sunt importante. Consolidarea apărării colective, creșterea responsabilității europene în cadrul NATO, dezvoltarea industriei de apărare, protejarea infrastructurilor critice și continuarea sprijinului pentru Ucraina se află în centrul dezbaterilor”, susține deputatul PSD.

Acesta adaugă că există și o întrebare fundamentală, care nu poate fi ocolită: „În ce măsură este pregătită Alianța să răspundă unei eventuale încercări de renegociere a ordinii de securitate europene?”.

Fifor adaugă că, pentru România, răspunsul este esențial.

„Securitatea flancului estic, inclusiv a regiunii Mării Negre, nu poate fi tratată ca o temă secundară. Iar principiile pe care s-a construit NATO nu pot deveni monedă de schimb în negocieri între marile puteri”, susține Mihai Fifor.

El transmite că la Berlin nu se vor lua decizii militare obligatorii, dar că Adunarea Parlamentară NATO are capacitatea de a transmite un mesaj politic puternic și de a construi consens în parlamentele statelor aliate.