Ilie Bolojan a afirmat că nu s-a ferit de realizarea reformei administrativ-teritoriale, cât timp a fost premier, însă a explicat că absența unui acord între partidele din fosta coaliție a blocat orice demers.

„Nu este un cartof fierbinte, este o problemă serioasă. Dar, anul trecut, când s-a format Guvernul pe care l-am condus, am avut o înțelegere ca proiectele care nu au acordul tuturor partidelor să nu intre ca o propunere a unui partid în discuția parlamentară”, a spus Bolojan, într-o conferință de presă.

Fostul prim-ministru a explicat că, în acel moment, prioritatea Guvernului a fost reducerea deficitului bugetar.

„Gândiți-vă ce urgență avea România, ce deficit aveam și, practic, toată energia s-a concentrat pe rezolvarea problemelor privitoare la deficit. Nu a fost un acord nici pe reducerea numărului de parlamentari, nici pe reorganizarea administrativă”, a continuat liberalul.

PNL pregătește propriile proiecte din opoziție

Bolojan a mai spus că de la intrarea în opoziție, PNL nu mai are constrângeri privind alți parteneri, precizând că formațiunea se va ocupa, atât de reorganizarea administrativă, cât și de proiectul privind reducerea numărului de parlamentari.

„Acum nu mai avem niciun fel de constrângere și vom propune reducerea numărului de parlamentari, o formulă cât se poate de serioasă și, așa cum am spus mai înainte, vom analiza și vom veni cu o propunere serioasă legată de reorganizarea administrativă”, a punctat fostul lider de la Palatul Victoria.

Reacția acestuia vine în contextul în care ministrul PSD al Dezvoltării a pus în transparență decizională proiectul de reorganizare administrativă. Proiectul vizează reducerea numărului de administrații locale prin comasarea unor comune și orașe. Unul dintre scenariile prezentate de PSD ia în calcul comunele cu mai puțin de 3.000 de locuitori și orașele care nu ating pragul de 10.000 de locuitori.