Șeful statului asistă la meciul România – Canada alături de fiul său, Antim. De asemenea, lângă Nicușor Dan se află Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

Nu este prima dată în această lună când Nicușor Dan participă la un meci al naționalei de rugby.

Pe 6 noiembrie, președintele a fost prezent, tot alături de fiul său, la partida dintre România și Tonga, pierdută de „Stejari” cu scorul de 38-43.

România și Canada joacă pentru „Cupa Cernavodă”

Partida dintre România și Canada se dispută vineri seară, de la ora 18:30, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, fiind ultimul meci al „Stejarilor” din luna noiembrie, în cadrul World Rugby Nations Cup.

Cele două reprezentative joacă și pentru „Cupa Cernavodă”, trofeu acordat în întâlnirile directe, cu excepția celor de la Cupa Mondială.

ecernat prima dată în 2024, trofeul a fost cucerit până acum, doar de România.

Denumirea face referire la cooperarea româno-canadiană în domeniul energiei nucleare.

Pentru partida cu Canada, selecționerul David Gérard a făcut șapte schimbări în primul XV față de meciul cu Statele Unite ale Americii, disputat pe 14 noiembrie, tot pe Stadionul Arcul de Triumf. România a pierdut atunci cu scorul de 24-53.