Într-un comunicat de presă publicat, vineri, Ministerul Muncii a anunțat că va face o reorganizare a instituțiilor din subordine, dar și că prima structură vizată este Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „TBRCM” SA, al cărei acționar unic este Casa Națională de Pensii Publice.

Această structură administrează 13 baze de tratament balnear în toată țara, destinate pensionarilor, bolnavilor cronici și persoanelor care au nevoie să se refacă. Pensionarii care doresc să se înscrie la un sejur în oricare bază de tratament din țară pot să beneficieze de un sejur mai ieftin printr-un bilet de la Casa Națională de Pensii Publice, dacă plătesc o contribuție de aproximativ 50% din valoarea pensiei brute lunare pentru un bilet standard de tratament.

Potrivit comunicatului publicat de Ministerul Muncii, din cadrul structurii se desființează funcția de director general adjunct, iar conducerea societății „TBRCM” SA va fi asigurată exclusiv de directorul general, în baza contractului de mandat.

De asemenea, numărul membrilor Consiliului de Administrație se reduce la 3 membri, din actualul total de 5 membri.

Potrivit comunicatului publicat, măsurile urmăresc simplificarea structurii de conducere și eficientizarea procesului decizional.

„Este un prim pas clar prin care simplificăm conducerea societății și reducem cheltuielile cu indemnizațiile. Reforma nu se oprește aici. Vom analiza structurile din întregul sistem, pentru ca fiecare funcție și fiecare cheltuială din bani publici să fie justificate printr-o nevoie reală și prin rezultate”, a declarat ministrul social – democrat al Muncii, Petre – Florin Manole.

Potrivit comunicatului publicat de minister, măsurile au ca scop eliminarea cheltuielilor nejustificate cu indemnizațiile, în contextul în care actuala structură organizatorică și de conducere a societății cuprinde funcții redundante sau funcții fără un obiect de activitate. Totodată, se urmărește menținerea echilibrelor bugetare ale societății pentru asigurarea sustenabilității financiare pe termen mediu și lung, precum și a stabilității economice.

Separat, Guvernul urmează să ia în considerare o reformă a companiilor de stat, dar și o reorganizare administrativ teritorială, pentru eficientizarea cheltuielilor publice. În ceea ce privește proiectele care ar urma să fie adoptate la 1 martie anul viitor, purtătorul de cuvânt, Dan Cărbunaru, a anunțat, vineri, că Guvernul a aprobat comitetul care se va ocupa de reforma companiilor de stat.