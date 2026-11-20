Victor Negrescu a anunțat că a reușit, în calitate de raportor, să obțină susținerea principalelor grupuri politice pentru o finanțare mai consistentă și mai echitabilă a sectorului agricol.

„Raportul meu privind finanțarea viitoarei Politici Agricole Comune pentru perioada 2028–2034 a fost adoptat în Comisia pentru bugete a Parlamentului European, cu o largă majoritate: 21 de voturi pentru, 2 împotrivă și 7 abțineri. Am reușit astfel, în calitate de raportor, să obțin susținerea principalelor grupuri politice proeuropene pentru o finanțare mai consistentă și mai echitabilă a agriculturii”, a anunțat social-democratul, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Ce prevede raportul

Europarlamentarul a prezentat principalele prevederi ale raportului și fermierilor români, în cadrul evenimentului organizat cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate a Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR).

Europarlamentarul a reușit să obțină o alocare de 433 de miliarde de euro pentru agricultură, cu 140 de miliarde mai mult decât propunerea Comisiei Europene, dat și 20 de miliarde de euro pentru sprijinul fermierilor și peste 106 miliarde de euro pentru dezvoltarea rurală.

Printre celelalte prevederi ale raportului, se numără: „Subvenții mai echitabile pentru fermierii români, prin continuarea convergenței plăților directe între statele membre, Fonduri distincte și protejate pentru agricultură, care să nu poată fi redirecționate către alte priorități, Sprijin pentru fermele mici, mijlocii și familiale, pentru tinerii agricultori și pentru fermierii de la frontiera estică a Uniunii Europene”.

Avertisment privind negocierile viitoare

Cu toate acestea, Negrescu a avertizat că negocierile nu au fost încheiate, urmând ca dezbaterile să continue în următoarele zile. Acesta a mai spus că există propuneri de reducere a bugetului cu 141 de miliarde de euro.

„Nu putem cere Europei să facă mai mult cu mai puțini bani, iar agricultura nu trebuie să plătească prețul acestor reduceri”, a mai spus Negrescu.