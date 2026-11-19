Eurodeputatul a pledat pentru accelerarea cooperării dintre UE și Australia, subliniind că dezvoltarea acestui parteneriat poate genera oportunități economice și tehnologice inclusiv pentru România.

Într-un mesaj publicat joi pe Facebook, Negrescu a atras atenția asupra necesității ca Europa să își întărească poziția pe scena globală, în condițiile în care raporturile dintre marile puteri pot influența viitoarea ordine internațională.

„Într-un context internațional în care echilibrele geopolitice se redefinesc, iar relațiile dintre Statele Unite, China și Rusia riscă să influențeze și mai mult ordinea globală, Europa trebuie să își consolideze alianțele, să își diversifice parteneriatele strategice și să își întărească rolul pe scena internațională”, a transmis vicepreședintele Parlamentului European.

Acesta a subliniat că distanța geografică dintre Europa și Australia nu reprezintă un obstacol pentru dezvoltarea cooperării.

„Este adevărat că Europa și Australia sunt la capete opuse ale lumii, dar împărtășesc aceleași valori și au tot mai multe interese comune”, a adăugat Negrescu.



Reuniune la Parlamentul European pentru consolidarea relațiilor UE – Australia

Eurodeputatul român a anunțat că a organizat la Parlamentul European o recepție dedicată aprofundării relațiilor dintre Uniunea Europeană și Australia, la care a participat Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Australia și noul președinte al Uniunii Interparlamentare.

La eveniment au fost prezenți și lidera social-democraților europeni, Iratxe García Pérez, președintele Comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului European, Bernd Lange, precum și reprezentanți ai Comisiei Europene, eurodeputați și diplomați.

Negrescu a explicat că reuniunea de la Bruxelles reprezintă o continuare a discuțiilor purtate recent în Australia.

„Cu doar câteva săptămâni în urmă, ne întâlneam la Canberra. Acum am continuat discuțiile la Bruxelles. Diplomația parlamentară înseamnă tocmai acest lucru: construirea unor relații de încredere care să producă rezultate concrete”, a afirmat vicepreședintele Parlamentului European.

Un viitor acord comercial ar putea aduce economii de un miliard de euro anual

Victor Negrescu a prezentat și o serie de date privind dimensiunea relațiilor economice dintre Uniunea Europeană și Australia.

Potrivit cifrelor invocate de eurodeputat, schimburile comerciale cu Australia susțin aproximativ 500.000 de locuri de muncă în Europa, iar investițiile europene în această țară depășesc 120 de miliarde de euro.

Totodată, acesta a susținut că un viitor acord comercial între cele două părți ar putea reduce semnificativ costurile suportate de companiile europene.

„Până la un miliard de euro anual ar putea economisi exportatorii europeni prin viitorul acord comercial”, a transmis Negrescu.

Discuțiile organizate la Parlamentul European au vizat accelerarea negocierilor comerciale, cooperarea în cercetare și inovare prin programul Horizon Europe, securitatea internațională și apărarea valorilor democratice.

Negrescu: România trebuie să profite de noile oportunități economice și tehnologice

Vicepreședintele Parlamentului European a insistat asupra necesității ca România să fie implicată activ în dezvoltarea parteneriatelor internaționale ale Uniunii Europene.

„România trebuie să fie parte activă a acestor parteneriate globale. Avem companii, cercetători și specialiști care pot beneficia de noi oportunități economice și tehnologice, inclusiv pe piața australiană”, a declarat Negrescu.

Eurodeputatul a susținut că extinderea relațiilor diplomatice și economice ale Uniunii Europene trebuie să producă beneficii concrete pentru cetățeni și pentru statele membre.

„Cred într-o Europă care își construiește parteneriate puternice în întreaga lume, care își apără interesele și care transformă relațiile diplomatice în oportunități pentru oameni”, a mai transmis acesta.

În încheierea mesajului său, Victor Negrescu a subliniat legătura dintre consolidarea influenței internaționale a Uniunii Europene și dezvoltarea economică a României.

„Mai multă influență europeană în lume trebuie să însemne și mai multe oportunități pentru România”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.