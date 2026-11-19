Cei doi lideri au transmis mesaje optimiste privind relațiile dintre Washington și Beijing, pe fondul negocierilor comerciale și al tensiunilor economice dintre cele două puteri.

Trump: Relația cu Xi Jinping este una specială

Întâlnirea dintre cei doi președinți, a treia din acest an, s-a încheiat joi dimineață, potrivit informațiilor transmise de The Guardian.

Înaintea discuțiilor, Donald Trump s-a declarat încrezător că întrevederea va fi productivă și a afirmat că Statele Unite și China au ajuns la o distribuire „echitabilă” a tarifelor comerciale.

Liderul american a susținut că organismul comercial comun, convenit cu Xi Jinping la summitul de la Beijing din luna mai, a contribuit la echilibrarea relațiilor economice dintre cele două țări.

Trump l-a descris pe președintele chinez drept un „prieten”, subliniind că între ei există o relație specială.

Xi Jinping: Relațiile dintre China și SUA sunt stabile și se îmbunătățesc

La începutul întrevederii, Xi Jinping a declarat că relațiile bilaterale au evoluat pozitiv și și-a reafirmat disponibilitatea de a colabora cu administrația americană.

Președintele chinez a subliniat necesitatea menținerii relațiilor dintre cele două puteri pe o direcție constructivă.

„Am stabilit o nouă definiție a unei relații constructive între China și SUA, caracterizată prin stabilitate strategică, oferindu-i un conținut nou, bazat pe respect, echitate și reciprocitate”, a afirmat Xi Jinping.

Declarațiile sugerează intenția Beijingului de a continua dialogul cu Washingtonul, în special în domeniile economic și comercial.

Xi Jinping l-a întâmpinat personal pe Trump la aeroport

Vizita președintelui american a fost marcată și de un gest diplomatic neobișnuit.

Xi Jinping l-a întâmpinat personal pe Donald Trump la aeroportul din Shenzhen, gest pe care, potrivit relatării The Guardian, nu îl mai făcuse pentru niciun alt lider străin de la preluarea președinției Chinei.

Cei doi șefi de stat s-au îmbrățișat scurt, iar Trump s-a declarat impresionat de primirea organizată de autoritățile chineze.

„Este o țară incredibilă. Ați făcut o treabă extraordinară și sunteți un lider incredibil”, i-a transmis Trump omologului său.

Președintele american a apreciat și ceremonia de primire, care a inclus militari, copii și numeroși participanți, considerând-o un semn de respect reciproc.

China cere reducerea barierelor comerciale și investiții în inovație

În discursul susținut la summitul APEC, Xi Jinping a pledat pentru intensificarea cooperării economice regionale și reducerea obstacolelor din calea comerțului și investițiilor.

Liderul chinez a anunțat o contribuție de 20 de milioane de dolari pentru susținerea cooperării în cadrul APEC și înființarea unui centru de cercetare dedicat organizației, la Shenzhen.

Printre prioritățile prezentate s-au numărat digitalizarea, infrastructura, energia verde și securitatea alimentară.

Pentru economiile europene, evoluția relațiilor comerciale dintre SUA și China este relevantă prin posibilele efecte asupra lanțurilor internaționale de aprovizionare, investițiilor și piețelor de export.

President Trump asks Chinese President Xi Jinping to help end the war in Ukraine. https://t.co/YofRO88PID — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 19, 2026

Trump i-a cerut lui Xi Jinping să contribuie la încheierea războiului din Ucraina

Războiul din Ucraina s-a aflat, de asemenea, pe agenda discuțiilor dintre Donald Trump și Xi Jinping. Donald Trump a abordat posibilitățile de încheiere a conflictului. Implicarea Beijingului este considerată importantă în contextul relațiilor apropiate dintre China și Rusia.